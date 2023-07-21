Мигранта, подозреваемого в действиях сексуального характера, задержали на Алтае — его жертвой стала 11-летняя девочка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия.
Следователи установили личность подозреваемого — им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года.
Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Обстоятельства устанавливаются.
Ранее полиция передала материалы по скандалу в центре хоккея и фитнеса «Космос» следователям. Родители 6-летней девочки обвинили тренера по боксу в том, что он несколько раз шлепал их дочь.