Тренер по боксу шлепнул 6-летнюю девочку по попе: теперь детей не пускают на занятия — видео инцидента

«Меня тренер ударил по попе несколько раз»

Дети Елены (имя изменено — Прим.ред.) — 6-летняя девочка и 4-летний мальчик ходят в центр хоккея и фитнеса «Космос» уже несколько лет.

— Основное направление у них хоккей. Нам предложили и тренировки по боксу. Мы дали согласие, — объяснила женщина.



8 марта этого года девочка выходила с тренировки по боксу расстроенная.

— Муж спросил ее, почему она такая грустная. Она ответила: «Меня тренер ударил по попе несколько раз». Такое всплывало ранее, просто думали, что ребенок капризничает. Значимости не предавали в силу того, что это 6-летний ребенок может что-то придумать, — отмечает Елена. — Мой муж тут же спросил у тренера: «Вы ударили по попе мою дочь?» Он ответил, что да. У него муж спросил для чего. Тот ответил: «В шутку».