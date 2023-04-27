Тренер по боксу шлепнул 6-летнюю девочку по попе: теперь детей не пускают на занятия — видео инцидента

Скандал из-за детской тренировки по боксу разгорелся в центре хоккея и фитнеса «Космос». Родители 6-летней девочки заявили, что тренер несколько раз шлепал ее по попе. Они потребовали видеозапись тренировки и уже с ней обратились с заявлениями в полицию. После этого девочку и ее брата больше не пускают на тренировки по хоккею и растяжке, и в самом клубе не отрицают — клиентов таких видеть не хотят. Корреспондент НГС Александра Бруня выслушала обе стороны конфликта, а также тренера, которого обвиняют в рукоприкладстве.
«Меня тренер ударил по попе несколько раз»
Дети Елены (имя изменено — Прим.ред.) — 6-летняя девочка и 4-летний мальчик ходят в центр хоккея и фитнеса «Космос» уже несколько лет.
— Основное направление у них хоккей. Нам предложили и тренировки по боксу. Мы дали согласие, — объяснила женщина.
8 марта этого года девочка выходила с тренировки по боксу расстроенная.
— Муж спросил ее, почему она такая грустная. Она ответила: «Меня тренер ударил по попе несколько раз». Такое всплывало ранее, просто думали, что ребенок капризничает. Значимости не предавали в силу того, что это 6-летний ребенок может что-то придумать, — отмечает Елена. — Мой муж тут же спросил у тренера: «Вы ударили по попе мою дочь?» Он ответил, что да. У него муж спросил для чего. Тот ответил: «В шутку».
Родители девочки решили проверить, что действительно произошло и попросили запись тренировки.
Что на видео
Родители запросили у клуба видеозапись тренировки. Спустя несколько недель они получили отказ, но в итоге видео разрешили посмотреть в присутствии директора и других представителей центра.
На ролике есть два момента, когда тренер шлепает ребенка по попе. Один раз рукой, второй — «лапой», специальной перчаткой для занятий бокса.
Видео родители пересняли и обратились в полицию с двумя заявлениями. Елена утверждает, что при просмотре заметила — видео тренировки было не полное и особенно ее возмутило, что девочка встала на колени.
— Ребенок, получается, знает, что надо встать на колени — сейчас поступит наказание, — возмущена женщина. — Супруг написал два заявления в полицию. Одно на совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и второе — на укрывательство преступления.
Талоны-уведомления имеются в распоряжении редакции.
Родители девочки намерены сейчас обратиться с жалобой в прокуратуру. Елена подчеркнула, что после скандала детей пытаются выжить из клуба — переносят тренировки с другими тренерами, не пускают в здание.
— Также они без какого-то согласия постоянно делают публикации в соцсети с моими детьми. Хотя я неоднократно просила этого не делать, — подчеркивает женщина. — У нас была группа создана, где отмечали по игрокам в хоккей. И один из тренеров разослал сообщение, что моих детей не принимают в «Космосе». Это уже просто какой-то ад.
Она добавила, что с клуба компенсации за инцидент в виде денег не требовала и не требует.
«Написала отзыв, что избивают детей, и при этом продолжает их водить»
В клубе корреспонденту НГС подтвердили, что не продлили карту на занятия, но при этом предложили для тренировок другое время.
— Это наша клиентка. Хочет денег. Неоднократно проводились с ней встречи. Приезжает в клуб, кричит, выражается нецензурно, оскорбляет сотрудников. Мы хотим с ней полюбовно расстаться, поэтому предложили время тренировочное 6 и 7 утра. По закону мы не можем отказать в услуге. Но ее это время не устраивает, — объяснила корреспонденту НГС исполняющая обязанности директора центра хоккея и фитнеса «Космос» Светлана Горащенко.
Она добавила, что ничего страшного с ребенком клиентки на тренировке по боксу не произошло.
— Это тренировка по боксу и игровых моментов куча, и мы брали юридическую консультацию. Это какой-то абсурд. Она и на 2ГИС написала отзыв, что избивают детей и при этом своих детей продолжает водить. Мазохистка что ли? За нами правда, мы ничего не боимся, ничего не нарушаем, — убеждена и.о. директора.
«Такой воспитательный момент»
Тренер, которого обвиняют в рукоприкладстве, объяснил, что такой случай с жалобами у него впервые.
— Я много лет работаю, у меня много детей. И это такой первый случай, — объяснил корреспонденту НГС тренер по боксу. — Первое видео — девочка 10 раз била по лапе-ракетке, последний раз смазала и такая падает. И я ей так подтолкнул: «Давай, вставай, доделывай и все». А второе, она стояла и обозвала меня, и я обозначил, что со мной так нельзя. Такой воспитательный момент.
Мужчина в курсе, что на него написано заявление в полицию и готов дать объяснения. Негатива, по его словам, со стороны мамы девочки он не ощущает.
— У мамы ее как будто раздвоение личности. Она спокойно ходит, улыбается, и каждый день видимся, улыбается мне. Видимо, у них какие-то другие цели, а я инструмент, — отмечает тренер.
Редакция НГС обратилась с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Центр хоккейного мастерства» открылся в здании бывшего кинотеатра «Космос» осенью прошлого года. За несколько недель до открытия центра мы побывали внутри — смотрите фоторепортаж оттуда.