Толпа с плакатами собралась в центре Новосибирска — чего требуют врачи и их пациенты

Вечером 12 июля в центре Новосибирска возле театра «Глобус» собралась толпа местных жителей. Люди проводят пикет в поддержку новосибирской медицинской клиники «1+1», работу которой заблокировал в конце июня спецназ ФССП.
Корреспондент НГС посетил площадку, на которой проводится пикет. Горожане вышли в центр Новосибирска с плакатами, на которых приводятся слова в поддержку клиники. Вблизи толпы находятся сотрудники полиции.
Как рассказала НГС директор новосибирской клиники «1+1» Татьяна Тищенко, на сегодняшний день организация остается закрытой для приема пациентов.
— Люди без работы, пациенты без помощи. Кого-то нам получилось пристроить в другие клиники, но это малое количество, — рассказала специалист. — Люди, которые здесь собрались — врачи клиники и пациенты.
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. В этот же день в клинику пришла полиция, были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде.
Позже в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали медклинику. По данным ведомства, специалисты исполняли решение суда об освобождении помещения. Директор клиники также объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении.
3 июля одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо возле здания. Ей пришлось вызывать скорую помощь, потому что в здание медцентра специалиста занести не разрешили. Позднее НГС рассказал, как представители ФССП угрожали физической силой пациентам стационара клиники, требуя от них покинуть палаты.