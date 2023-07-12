Толпа с плакатами собралась в центре Новосибирска — чего требуют врачи и их пациенты

3 июля одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо возле здания. Ей пришлось вызывать скорую помощь, потому что в здание медцентра специалиста занести не разрешили. Позднее НГС рассказал, как представители ФССП угрожали физической силой пациентам стационара клиники, требуя от них покинуть палаты.

