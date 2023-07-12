Самолет до Москвы вынужденно приземлился в Новосибирске — в него врезалась птица

— Совершило вынужденную посадку воздушное судно «Аэробус А 321» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

