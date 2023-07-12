Самолет до Москвы вынужденно приземлился в Новосибирске — в него врезалась птица

Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно приземлился в Новосибирске. Это произошло из-за того, что в корпус при наборе высоты попала птица.
Инцидент произошел около 09:00 сегодня, 12 июля. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
— Совершило вынужденную посадку воздушное судно «Аэробус А 321» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Самолет благополучно приземлился. На борту находились 156 пассажиров, 13 из них — дети.
Новокузнецкая транспортная прокуратура проверит исполнение законодательство о безопасности полетов.
В конце июня самолет, летевший из Новосибирска, вынужденно сел в Улан-Удэ. На борту находились 145 человек.