Летевший из Новосибирска самолет вынуждено сел в Улан-Удэ — что произошло

Летевший из Новосибирска в Иркутск самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Улан-Удэ. Инцидент произошел ночью 25 июня. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По информации главы региона, речь идет об авиарейсе №5231 Новосибирск — Якутск. На сайте онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что самолет вылетел из Новосибирска в 23:55 24 июня. Рейс принадлежит авиакомпании S7 Airlines.
— Рейс №5231 из Новосибирска по плану должен быть приземлиться в Иркутске в 03:10. Задержка составила порядка 8 часов, — сообщили в телеграм-канале губернатора Иркутской области.
Указано, что на борту самолета находились 145 пассажиров. Они прибыли в Иркутск в 11:30 25 июня. Кроме рейса из Новосибирска, в аэропорту Иркутска с задержкой прибыли самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы. Указано, что они приземлились в Улан-Удэ из-за тумана.
— На самом деле, в это время года, а потом и осенью, подобные ситуации не будут большой редкостью. Алгоритм действий на такие случаи отработан, поэтому не стоит беспокоиться, — сообщил Игорь Кобзев.
Накануне в аэропорт Толмачево вернулся летевший из Новосибирска в Якутск самолет. Его могли вернуть на аэродром вылета из-за больного человека.