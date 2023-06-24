«Кругов двадцать сделал»: летевший в Якутск самолет вернулся в аэропорт Толмачево — что произошло

Летевший из Новосибирска в Якутск самолет вернулся в аэропорт Толмачево. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел 24 июня.
Сибиряк заметил рейс S75265 Новосибирск — Якутск авиакомпании «Сибирь» примерно в 10:30, находясь в поселке Скала. По его данным, самолет кружил над населенным пунктом.
— Кругов двадцать сделал, наверное. Через 20 минут после взлета резко развернулся и направился обратно к Новосибирску, — сообщил житель Новосибирска. — Затем часа два кружил над пригородом и после этого приземлился в аэропорту Толмачево.
По словам читателя НГС, примерно через час после посадки авиарейс вновь вылетел в Якутск. Он уточнил, что отправление самолета произошло в «штатном режиме».
На сайте аэропорта имеется информация о вылете соответствующего авиарейса в Якутск. По данным онлайн-табло Толмачево, самолет по расписанию должен был вылететь в 12:25 24 июня, расчетное время отправления изменили на 13:09. На момент публикации новостного материала рейс вылетел из Новосибирска.
Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале Aviaincident. По его данным, рейс SBI5265/S75265 вернули на аэродром вылета из-за больного человека.
— При выполнении полета по маршруту КВС принял решение о возврате на аэродром вылета, больной на борту, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой подтвердить информацию о происшествии. Корреспондент издания также направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Сибирь» для уточнения данных о ситуации.
В середине июня стало известно, что бортпроводники и врачи спасли пассажира рейса Владивосток — Новосибирск. Инцидент произошел 18 июня.