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СрочноКот упал с высоты и разбил стеклянный люк машины
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Кот упал с высоты на Вилюйской и разбил стеклянный люк «Ниссана»: очевидцы уверяют, что зверь жив

Очевидцы уверяют, что зверь упал с 23-го этажа

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Инцидент произошел в микрорайоне Энергостроителей

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На видео попал момент падения кота на припаркованную во дворе машину. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», животное упало с 23-го этажа. Питомец разбил стеклянный люк автомобиля.

— На Вилюйской, 5 кот-космонавт вылетел из окна 23-го этажа и приземлился на крышу припаркованного Nissan X-Trail, разбив стеклянный люк, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По сообщению очевидцев, кот получил травмы, но остался жив.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска жители заявили, что кота выкинули с 11-го этажа дома на Пархоменко. Животное упало на припаркованную рядом машину.

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