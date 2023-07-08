Кот упал с высоты на Вилюйской и разбил стеклянный люк «Ниссана»: очевидцы уверяют, что зверь жив

На видео попал момент падения кота на припаркованную во дворе машину. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», животное упало с 23-го этажа. Питомец разбил стеклянный люк автомобиля.
— На Вилюйской, 5 кот-космонавт вылетел из окна 23-го этажа и приземлился на крышу припаркованного Nissan X-Trail, разбив стеклянный люк, — говорится в посте.
По сообщению очевидцев, кот получил травмы, но остался жив.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска жители заявили, что кота выкинули с 11-го этажа дома на Пархоменко. Животное упало на припаркованную рядом машину.