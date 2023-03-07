Полиция выехала на Пархоменко из-за погибшего рыжего кота — жители считают, что его выкинули с 11-го этажа

В Ленинском районе Новосибирска жители заявили, что кота выкинули с 11-го этажа дома на Пархоменко, — на место выехала полиция.

Очевидцы в телеграм-канале «Любить Новосибирск» сообщили, что кота повезли к ветеринарам, но он погиб по дороге. Из видео, которое выложено в телеграм-канале, следует, что кот лежал на земле рядом с автомобилем, у которого было разбито лобовое стекло. Жители считают, что кот упал на машину.