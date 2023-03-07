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Полиция выехала на Пархоменко из-за погибшего рыжего кота — жители считают, что его выкинули с 11-го этажа

Когда кота нашли во дворе, он еще был жив

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Рядом стояла машина с разбитым лобовым стеклом

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В Ленинском районе Новосибирска жители заявили, что кота выкинули с 11-го этажа дома на Пархоменко, — на место выехала полиция.

Очевидцы в телеграм-канале «Любить Новосибирск» сообщили, что кота повезли к ветеринарам, но он погиб по дороге. Из видео, которое выложено в телеграм-канале, следует, что кот лежал на земле рядом с автомобилем, у которого было разбито лобовое стекло. Жители считают, что кот упал на машину.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление поступило 6 марта.

— Жительница дома по Пархоменко, 25/1 нашла кота и обратилась в полицию. На место прибыли сотрудники МВД и опросили граждан. Как пояснила нашедшая кота, к ней подошли граждане, непонятно, их это кот или нет, которые попросили отвезти животное до больницы, — рассказали в пресс-службе МВД.

Сейчас полиция выясняет, как кот оказался на улице и правда ли, что он упал с 11-го этажа.

В сентябре прошлого года жительница Новосибирска Светлана Перышкина пожаловалась правоохранителям на жестокое обращение с животным со стороны своего супруга. 46-летний мужчина, по ее словам, до смерти забил ее кошку после семейной ссоры.

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