Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки

Жительница Новосибирска Светлана Перышкина пожаловалась правоохранителям на жестокое обращение с животным со стороны своего супруга. 46-летний мужчина, по ее словам, до смерти забил ее кошку после семейной ссоры.



Инцидент произошел вечером 21 сентября в Калининском районе. Светлана, которая в настоящее время не живет вместе с супругом, позвала его делать ремонт у нее в квартире. Уже по телефонному разговору женщина поняла, что муж пьян.

