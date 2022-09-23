Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки
Женщина опасается, что в следующий раз ее может постичь та же участь
Жительница Новосибирска Светлана Перышкина пожаловалась правоохранителям на жестокое обращение с животным со стороны своего супруга.
Инцидент произошел вечером 21 сентября в Калининском районе. Светлана, которая в настоящее время не живет вместе с супругом, позвала его делать ремонт у нее в квартире. Уже по телефонному разговору женщина поняла, что муж пьян.
— Мы не живем вместе: то сходимся, то расходимся. Человек в запое, я позвонила ему. Он сказал, что выпивает с соседями. Я говорю ему, мол, прекращай давай, ты пьешь уже 14 дней. Мы встретились у дома на улице Объединения, уже в подъезде он начал на меня кидаться, — отметила Светлана.
Ссора переместилась в квартиру. После очередной попытки мужа наброситься на нее с кулаками женщина вышла из дома на улице, оставив дебошира одного.
— Он кричит мне вслед, мол, ну всё, тебе ***** (конец. — Прим. ред.). Через 15 минут звонит и говорит: «Всё, я убил твою кошку, возвращайся домой! Иначе тебя ждет то же самое». Я ему не поверила, он мне скидывает фотографии, — пояснила Перышкина.
На снимках был запечатлен труп кошки и исцарапанные мужские руки. Светлана вызвала полицию, супруга увезли в отдел, она написала заявление. Женщина хочет добиться возбуждения уголовного дела по
— В полиции он сказал, что зашел домой, кошка на него накинулась, он ее пнул, она ударилась головой и умерла. Фактов живодерства на видео не заснято, но я хочу довести дело до суда и добиться принудительного лечения. Вчера я подала заявление на развод, — отметила Светлана.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт инцидента подтвердили. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Телефон мужа Светланы на момент публикации был недоступен.
В феврале в Архангельске семейную пару приговорили к реальному сроку заключения за то, что они до смерти замучили своего кота.