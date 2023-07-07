Судьба двух пропавших в Бурятии туристов пока неизвестна: их ищут с высоты - видео из кабины вертолета

В Бурятии продолжаются поиски туристов, пропавших во время сплава по реке Снежной после опрокидывания катамаранов. Работы идут в сложных условиях.
—Поиски оставшихся двух — мужчины и женщины продолжаются в сложном горном рельефе местности, — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Всего в сплаве участвовали 8 человек, двое из них — из Новосибирска. После опрокидывания пропали пятеро. Поиски вели до поздней ночи, утром работы возобновили. Вскоре спасатели нашли двоих человек, позже живой обнаружили еще одну пропавшую туристку.
НГС собирал все, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.