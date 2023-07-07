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Пропавшие в Бурятии

Судьба двух пропавших в Бурятии туристов пока неизвестна: их ищут с высоты - видео из кабины вертолета

Женщину и мужчину еще не нашли

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В поисках задействовали вертолет

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В Бурятии продолжаются поиски туристов, пропавших во время сплава по реке Снежной после опрокидывания катамаранов. Работы идут в сложных условиях.

—Поиски оставшихся двух — мужчины и женщины продолжаются в сложном горном рельефе местности, — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МЧС по Республике Бурятия

Всего в сплаве участвовали 8 человек, двое из них — из Новосибирска. После опрокидывания пропали пятеро. Поиски вели до поздней ночи, утром работы возобновили. Вскоре спасатели нашли двоих человек, позже живой обнаружили еще одну пропавшую туристку.

НГС собирал все, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.

ТуристыБурятияСплав по рекеГУ МЧС
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