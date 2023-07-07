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Пропавшие в Бурятии

В Бурятии нашли еще одну пропавшую туристку: ищут еще двух человек

Всего в группе было 8 человек

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Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной

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В Бурятии спасатели нашли еще одного туриста, который пропал во время сплава по реке. Поиск еще двух человек продолжается.

— Поиски пропавших еще идут. На данный момент нашли еще одного туриста — женщину. Она жива, — сообщил НГС сотрудник экстренной службы Республики Бурятия.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что среди пропавших были жители Новосибирской области.

Прокуратура республики начала проверку после происшествия. Всё, что известно о пришествии в Бурятии, мы собрали в единую онлайн-трансляцию.

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