В Бурятии нашли еще одну пропавшую туристку: ищут еще двух человек

В Бурятии спасатели нашли еще одного туриста, который пропал во время сплава по реке. Поиск еще двух человек продолжается.
— Поиски пропавших еще идут. На данный момент нашли еще одного туриста — женщину. Она жива, — сообщил НГС сотрудник экстренной службы Республики Бурятия.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что среди пропавших были жители Новосибирской области.
Прокуратура республики начала проверку после происшествия. Всё, что известно о пришествии в Бурятии, мы собрали в единую онлайн-трансляцию.