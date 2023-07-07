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СрочноДвое туристов из пяти пропавших найдены живыми
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Пропавшие в Бурятии

Еще двух пропавших туристов нашли спасатели в Бурятии — они живы

Поиски еще троих продолжаются

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Группа туристов проводила сплав по реке Снежной

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Спасатели обнаружили живыми еще двух человек, которые пропали во время сплава по реке в Бурятии. Поиск еще трех туристов продолжается.

— Ведутся поиски. На данный момент найдено 5 человек. Буквально пару часов назад стало известно, что еще нашли двух человек, они живы, — сообщили НГС в Единой дежурной диспетчерской службе Кабанского района Республики Бурятия.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что среди пропавших были жители Новосибирской области.

Прокуратура республики начала проверку после происшествия.

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