freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняИщут подрядчика для строительства дороги до ЛДС
Все новости
Все новости

«Хищники идут по кровавому следу». Эксперт объяснил, кто виноват в трагедии в Египте, где акула загрызла россиянина

Объясняем, как спастись от опасного животного

196

Океанологи рассказали, как акула могла напасть на россиянина

Поделиться

В Египте 8 июня акула напала на россиянина, когда он купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Местные на лодке пытались помочь, но было уже поздно. Молодой человек звал на помощь и не мог выплыть: хищник вцепился ему в ногу и утащил на дно. Спастись удалось только девушке, которая плыла рядом. Друзья и близкие погибшего рассказали, каким он был человеком.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

«Сбрасывают туши животных за борт»

Ведущий научный сотрудник в Институте океанологии имени Ширшова при РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников рассказал MSK1.RU, как могла произойти трагедия в Хургаде, где погиб Владимир Попов.

— Красное море является акулоопасным районом. На его выходе в более южной части океана, в Ормузском проливе, зимой акулы спят. Когда вода холодная, то они безопасны. Дайверы к ним спускаются, обнимаются, фотографируют. Однако, когда приходит теплое лето, через Красное море идут скотовозные суда, они перевозят коров, свиней и лошадей, — рассказал эксперт.

По словам Филиппа Сапожникова, торговые моряки часто выбрасывают туши мертвых животных, хотя таким образом они нарушают международные конвенции. А акулы идут за этими кораблями и съедают туши животных.

— Когда начинается летний сезон, на море приезжает много туристов. В это же время активизируются местные жители, которые пытаются любыми способами заработать: морские туры, фишинг-туры на яхтах, дайвинг. Конечно, яхты уходят далеко от берега, потому что в Красном море происходит перелов рыбы. Все жилы, потроха и кровь они сливают прямо в воду. Акулы сворачивают с маршрута движения скотовозов и идут на запах этих яхт, — рассказал MSK1.RU океанолог.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Акулу, которая напала на россиянина, поймали

Видео: Москва 24 / T.me

После того как корабли с туристами возвращаются на берег, акулы плывут за ними. По словам эксперта, так хищники думают, что смогут получить еду.

— Акулы просто продолжают идти за яхтами по кровавому следу. Хищник приплывает туда, где в начале сезона очень много людей. Повара в отелях изо всех сил стараются порадовать туристов разными изысками. Кровь стекает в канализацию, которая выходит в море. Акула приплывает на запах, предполагая, что и здесь есть чем нажиться, — рассказал Филипп Сапожников.

Как говорит океанолог, туристы, которые отплывают далеко от берега, зачастую ведут себя неправильно: быстро плывут, размахивают руками или бьют по воде.

— Акула на это реагирует и нападает. Если это бычья акула, то она укусит пару раз и уплывает. А если тигровая, то она атакует снизу утаскивает под воду и рвет на части, доедая совсем. Такой хищник очень любит мутную воду, разные бухты, особенно куда выходит канализация, чтобы запах крови постоянно чувствовался, — поделился эксперт.

«Защититься голыми руками невозможно»

По словам Филиппа Сапожникова, спастись от такого опасного хищника возможно, но очень редко. Обычный турист не возит с собой приспособлений, которыми пользуются рыбаки.

— Когда акула идет прямо на вас, то защититься голыми руками невозможно. Есть специальные свистки для отпугивания акул, которые работают на уровне ультразвука. О них мало кто знает, ведь люди едут на уютный курорт. Еще есть электрические шокеры, но они могут задеть и человека. Стрелять в акулу из подводного ружья бесполезно. В нее некуда стрелять, она устроена не как человек. Можно ударить сильно чем-то плоским прямо в кончик морды, чтобы дезориентировать, — объяснил Филипп Сапожников.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: xss101


Притворяться мертвым — бесполезно

Акулы нападают на туристов практически каждый год. В 2022 году РИА Новости сообщило о пяти случаях нападения на людей, две женщины — туристки из Румынии и Австрии — скончались. В результате власти Египта приняли решение закрыть пляжи и создали комиссию для выяснения причин трагедии.

О том, насколько опасны акулы, с детства знает каждый из нас, но вряд ли многие знают, что делать в случае, когда оказываешься лицом к лицу с ней. Вот пошаговая инструкция — постарайтесь запомнить эти нехитрые правила:

  • не паникуйте и не делайте резких движений руками и ногами;

  • не нужно пытаться притвориться мертвым;

  • если акула готова наброситься — постарайтесь попасть ей в острую часть морды, глаза или ударить по жабрам;

  • если нападения не избежать — сопротивляйтесь всеми возможными способами.

Не пытайтесь спасаться бегством — акула в своей стихии и плавает куда быстрее вас: она способна развивать в воде скорость до 19 километров в час, тогда как человек — максимум 6,7 километра в час. Преимущество будет явно не в вашу пользу, а вот вероятность нападения со спины (и летального исхода) — почти стопроцентная.

Что делать, чтобы акула не напала

Впрочем, неприятной ситуации лучше избежать, чем потом искать выход. Это несложно. Если вы любите заплывать далеко от берега или увлекаетесь дайвингом, а плавник акулы может появиться в любой момент, примите меры еще на берегу — причем в буквальном смысле:

  • купите специальный браслет — отпугиватель для акул;

  • не плавайте в одиночку или после заката;

  • не заходите в море, если у вас на теле есть раны или кровотечение;

  • держитесь подальше от рыбацких лодок;

  • забудьте о купальниках с блестящими деталями или аксессуарах.

Мы собрали всё, что известно о трагедии, произошедшей в Египте, где погиб Владимир Попов. Кроме этого, публиковали фото акулы, которая напала на россиянина и растерзала за несколько секунд.

Напомним, это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом 2022 года было пять подобных инцидентов, тогда скончались две туристки из Румынии и Австрии. Мы рассказывали, как избежать нападения акул и спастись, если острозубый хищник оказался рядом с вами.

По теме

АкулаАкула в ЕгиптеАкула в Хургаде видеоПогибПогиб человекАкула напала на человека видеоАкула напала на россиянина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter