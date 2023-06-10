«Хищники идут по кровавому следу». Эксперт объяснил, кто виноват в трагедии в Египте, где акула загрызла россиянина

После того как корабли с туристами возвращаются на берег, акулы плывут за ними. По словам эксперта, так хищники думают, что смогут получить еду.



— Акулы просто продолжают идти за яхтами по кровавому следу. Хищник приплывает туда, где в начале сезона очень много людей. Повара в отелях изо всех сил стараются порадовать туристов разными изысками. Кровь стекает в канализацию, которая выходит в море. Акула приплывает на запах, предполагая, что и здесь есть чем нажиться, — рассказал Филипп Сапожников.