Новая Каховка уходит под воду у всех на глазах: фото и видео очевидцев

В ночь на 6 июня СМИ и паблики начали распространять информацию о взрыве на Каховской ГРЭС, в результате которого прорвалась плотина на Днепре. Позже официальные власти версию со взрывом опровергли, но заявили, что из-за «ряда многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции» разрушились задвижки, и вода из водохранилища «неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению».
Из-за прибывающей воды в нескольких городах Херсонской области объявлена эвакуация, в больницах готовят места для нуждающихся, а местные жители спасают друг друга.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что город в результате разрушения плотины оказался затоплен.
— Посмотрите, что творится за окном: город затоплен, — сказал Леонтьев.
Вот каким увидели за окном затопленный город очевидцы.
В Новой Каховке вода затопила парк, яхт-клуб и подошла к жилым кварталам и Дому культуры. Рядом с ним заметили лебедей.
В Новой Каховке из затопленной канализационо-насосной станции спасли женщину.
Как сообщается в телеграм-канале «Таврия. Новости Херсонской области», в момент затопления сотрудница Новокаховского водоканала была в канализационо-насосной станции. Мужчины, которые узнали, что она там находится, сняли решетку с окон здания и эвакуировали женщину.
А вот некоторых животных из зоопарка «Сказочная Диброва» в Новой Каховке, судя по видео очевидцев, спасти не удалось.
Тем временем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что крупная эвакуация людей после прорыва плотины не потребуется.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подрыв плотины «преднамеренной диверсии украинской стороны», одна из целей которой — лишить Крым воды.
— Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.
Очевидцы также сняли видео, как по Днепру плывет дом, смытый потоком воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского района Херсонской области рассылают предупреждения из-за угрозы затопления.