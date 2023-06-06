Новая Каховка уходит под воду у всех на глазах: фото и видео очевидцев



— Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.

