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Новая Каховка уходит под воду у всех на глазах: фото и видео очевидцев

В центре города поселились лебеди, а по Днепру плывут смытые течением дома

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В Новой Каховке вода затопила парк, яхт-клуб и подошла к жилым кварталам и Дому культуры, рядом с которым заметили лебедей

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В ночь на 6 июня СМИ и паблики начали распространять информацию о взрыве на Каховской ГРЭС, в результате которого прорвалась плотина на Днепре. Позже официальные власти версию со взрывом опровергли, но заявили, что из-за «ряда многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции» разрушились задвижки, и вода из водохранилища «неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению».

Из-за прибывающей воды в нескольких городах Херсонской области объявлена эвакуация, в больницах готовят места для нуждающихся, а местные жители спасают друг друга.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что город в результате разрушения плотины оказался затоплен.

— Посмотрите, что творится за окном: город затоплен, — сказал Леонтьев.

Вот каким увидели за окном затопленный город очевидцы.

В Новой Каховке вода затопила парк, яхт-клуб и подошла к жилым кварталам и Дому культуры. Рядом с ним заметили лебедей.

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В центре затопленной Новой Каховки поселились лебеди

Видео: Baza / T.me

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Видео: Baza / T.me

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Ког река только начала затапливать Херсон, на улицах появились бобры

Видео: Baza / T.me

В Новой Каховке из затопленной канализационо-насосной станции спасли женщину.

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Как сообщается в телеграм-канале «Таврия. Новости Херсонской области», в момент затопления сотрудница Новокаховского водоканала была в канализационо-насосной станции. Мужчины, которые узнали, что она там находится, сняли решетку с окон здания и эвакуировали женщину.

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А вот некоторых животных из зоопарка «Сказочная Диброва» в Новой Каховке, судя по видео очевидцев, спасти не удалось.

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Видео: Народное слово / Vk.com

Тем временем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что крупная эвакуация людей после прорыва плотины не потребуется.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подрыв плотины «преднамеренной диверсии украинской стороны», одна из целей которой — лишить Крым воды.


— Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.

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Видео: Shot / T.me

Очевидцы также сняли видео, как по Днепру плывет дом, смытый потоком воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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Видео: Смотри / T.me

Жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского района Херсонской области рассылают предупреждения из-за угрозы затопления.

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