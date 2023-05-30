Как беспилотники смогли долететь до Москвы? Объясняют эксперты

Также мы публиковали рассказы местных жителей об атаке беспилотника на Ленинском проспекте и сообщали, что после случившегося в Москве в несколько раз выросли цены на такси.



Ранее беспилотники атаковали Кремль: в пресс-службе президента заявили, что к этому причастна Украина. Незадолго до этого в городе запретили использовать любые летательные аппараты в личных целях.