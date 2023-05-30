Как беспилотники смогли долететь до Москвы? Объясняют эксперты

Сегодня утром в столице и области произошла массовая атака беспилотников. Мэр города Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». MSK1.RU собирает всё, что об этом известно, в онлайн-трансляции.
Вскоре после этого Минобороны России заявило, что в нападении на столицу были задействованы восемь беспилотников «киевского режима». В ведомстве добавили, что все они сейчас поражены.
Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал налет дронов на Москву «новой реальностью», которую предстоит осознать.
— Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. Необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам, — написал он в своем телеграм-канале.
Хинштейн также добавил, что главная задача таких нападений — вызвать панику и запугать людей.
Атаковавший многоэтажку дрон, вероятнее всего, сделан в России диверсантами, которые поддерживают Украину. Об этом MSK1.RU заявил военный и политический аналитик Константин Сивков.
— Это забота спецслужб, а не ПВО. Если беспилотник залетел в окно, значит, он небольшого размера, небольшой дальности действия, — сказал он.
В России могут существовать теневые компании по производству беспилотников, которые спонсируются западом либо Украиной, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
— Я уверен, что они прилетели не с Украины, а были собраны где-то в нашей стране. К ним прикрепили взрывчатку и направили в сторону Москвы. Создается впечатление, что области, из которых их запустили, находятся южнее столичного региона, потому что атаки были на юге, — рассказал он MSK1.RU.
Перенджиев в беседе с нашим корреспондентом подчеркнул, что на внешнеполитической ситуации произошедшее не должно отразиться, потому что это результат диверсии внутри страны.
— Задача следствия сейчас — объединиться и «рыть землю», выяснять. Эти беспилотники, как мы видим, появляются всё время: вспомним удары по Кремлю и многое другое, — уточнил он.
Эксперт отметил, что Украина имеет к ударам беспилотников косвенное отношение.
— Здесь оказывается также огромная помощь спецслужб других иностранных государств. В стране работают легальные теневые производства. Они могут выглядеть как место по ремонту планеров или автосервис, — объяснил Перенджиев.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что атака стала возможной из-за размеров России.
— У нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны, — сказал он в разговоре с РБК.
Картаполов отметил, что необходимо провести тщательный анализ и выработать меры противодействия атакам.
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Также мы публиковали рассказы местных жителей об атаке беспилотника на Ленинском проспекте и сообщали, что после случившегося в Москве в несколько раз выросли цены на такси.
Ранее беспилотники атаковали Кремль: в пресс-службе президента заявили, что к этому причастна Украина. Незадолго до этого в городе запретили использовать любые летательные аппараты в личных целях.