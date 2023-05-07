«Не бегут, а убегают»: видео спасающихся от пожара лосей и журавлей сняли в Новосибирской области

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал видео спасающихся от пожаров зверей и птиц. Кадры убегающих животных появились в личном Telegram-канале главы ведомства.
— Не летят, а улетают, не бегут, а убегают. От огня, — подписал Евгений Шестернин.
По данным регионального МЧС, в Новосибирской области за прошедшие сутки зафиксировали 303 термические точки. Для ликвидации пожаров в Каргатский, Чулымский и Коченевский районы из Новосибирска направили 51 человека и 9 единиц спецтехники.
Ранее в Новосибирской области 55 человек привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима.