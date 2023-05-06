Рыбачил и смотрел на огонь: сибиряк поджег траву в Новосибирской области

В Новосибирской области 55 человек привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима. Один мужчина поджег траву, когда рыбачил в Барабинском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в регионе возбудили 503 административных дела из-за нарушений во время противопожарного режима. Сибиряков привлекали к ответственности за сжигание порубочных остатков, поджог сухой травы и разведение костров.
— В Барабинском районе возле озера гражданин ловил рыбу в алкогольном опьянении и поджег сухую траву. Дальше продолжил ловить рыбу, наблюдая за распространяющимся палом травы, который уже через некоторое время достиг значительных площадей. Мужчина был задержан, в отношении него ведется производство по делу об административном правонарушении, — сообщили в ведомстве.
В Ордынском районе 5 мая тракторист поджигал траву горящей бороной. В результате выгорела территория на площади около 2 гектаров. Такой же случай произошел в Болотнинском районе. В отношении поджигателей возбуждены уголовные дела.
— За неделю патрульно-маневренные и иные группы, пожарно-спасательные подразделения и добровольные пожарные ликвидировали порядка 1000 возгораний сухой растительности. Все задействованные силы и техника от различных ведомств и служб продолжают работать в усиленном режиме, — отметили в региональном МЧС.
Особый противопожарный режим действует в Новосибирской области до 15 мая.
Накануне утром, 5 мая, жители Новосибирска заметили смог над городом. Мэрия объяснила это лесными пожарами в соседних областях.