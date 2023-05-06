freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняКак хоронят Валентина Юдашкина
Все новости
Все новости

Рыбачил и смотрел на огонь: сибиряк поджег траву в Новосибирской области

Мужчину задержали, против него возбудили дело

1 114

Сибиряки продолжают поджигать траву, хотя это запрещено

Поделиться

В Новосибирской области 55 человек привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима. Один мужчина поджег траву, когда рыбачил в Барабинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в регионе возбудили 503 административных дела из-за нарушений во время противопожарного режима. Сибиряков привлекали к ответственности за сжигание порубочных остатков, поджог сухой травы и разведение костров.

— В Барабинском районе возле озера гражданин ловил рыбу в алкогольном опьянении и поджег сухую траву. Дальше продолжил ловить рыбу, наблюдая за распространяющимся палом травы, который уже через некоторое время достиг значительных площадей. Мужчина был задержан, в отношении него ведется производство по делу об административном правонарушении, — сообщили в ведомстве.

В Ордынском районе 5 мая тракторист поджигал траву горящей бороной. В результате выгорела территория на площади около 2 гектаров. Такой же случай произошел в Болотнинском районе. В отношении поджигателей возбуждены уголовные дела.

В двух районах области траву поджигали горящей бороной

В двух районах области траву поджигали горящей бороной

Поделиться

— За неделю патрульно-маневренные и иные группы, пожарно-спасательные подразделения и добровольные пожарные ликвидировали порядка 1000 возгораний сухой растительности. Все задействованные силы и техника от различных ведомств и служб продолжают работать в усиленном режиме, — отметили в региональном МЧС.

Особый противопожарный режим действует в Новосибирской области до 15 мая.

Накануне утром, 5 мая, жители Новосибирска заметили смог над городом. Мэрия объяснила это лесными пожарами в соседних областях.

По теме

ПожарБарабинский районГУ МЧС по Новосибирской областиОрдынский район
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter