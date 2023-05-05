Не открывать окна и не выходить на улицу: Новосибирск накрыл смог — что горит

Из-за лесных и ландшафтных пожаров утром 5 мая жители Новосибирска могли наблюдать смог. Как отмечают читатели НГС, в городе пахнет гарью.
— Всю ночь были открыты окна. Несколько раз просыпалась, чувствовала запах гари, — рассказала читательница НГС, живущая в Октябрьском районе.
В Западно-Сибирком гидрометцентре считают, что смог в городе из-за лесных пожаров.
— У нас смог от лесных пожаров, которые наблюдаются по западной части Новосибирской области. Шлейф по потокам до города дошел, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
В мэрии Новосибирска уточнили, что полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский» не горят, работают в штатном режиме. Повышенная задымленность также вызвана лесными пожарами в Тюменской и Омской областях. В администрации города посоветовали не находиться долго на улице, не открывать окна.
— Если выйти из дома всё же придется, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, следует взять с собой необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом; по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха; занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять, — перечислили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также стоит провести влажную уборку в помещении, ограничить физическую нагрузку и увеличить потребление жидкости.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что за последние сутки в регионе зафиксировали 182 термические точки и 17 лесных пожаров.
— Все силы и средства брошены на их ликвидацию. В весенний пожароопасный период в муниципальных образованиях созданы патрульно-маневренные группы, которые занимаются ликвидацией ландшафтных пожаров, — сообщили в МЧС России по Новосибирской области.
Вчера в районе Верх-Тулинского сельсовета и Криводановки был ландшафтный пожар.
— Достаточно большая площадь ландшафтного пожара. Горели поля. Помимо противопожарной службы в ликвидации участвовало большое количество добровольцев. Сложность тушения ландшафтного пожара обусловлена тем, что он не локально происходит, а горит по кромке — она может составлять сотни и тысячи метров, — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
С 24 апреля в Новосибирской области действует особый противопожарный режим — в это время нельзя жечь траву на садовых участках и жарить шашлыки, даже на мангале. Срок его действия определен по 15 мая.