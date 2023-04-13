На майские праздники в Новосибирской области запретят разводить открытый огонь

В Новосибирской области с 24 апреля на три недели введут особый противопожарный режим. Об этом рассказал глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в прямом эфире НГС. Период закончится
— Готовимся к среднестатистическим показателям. Весь пик горимости мы предполагаем на майские праздники. Это подтверждается предварительными прогнозами по погоде. Самый сложный период — отдых населения на майские праздники, — объяснил глава МЧС по Новосибирской области.
На противопожарный период в регионе полностью запретят разведение открытого огня. За нарушение этого правила новосибирцев ждут штрафы.
Глава Новосибирского МЧС Виктор Орлов ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.