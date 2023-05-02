Сибирячка трое суток блуждала по горной тайге — ее нашли в 16 километрах от лагеря

Жительница Красноярска трое суток бродила в тувинских горах, пока ее не нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Тыва.
По данным ведомства, 31-летняя туристка вместе с группой отправилась в поход в Бай-Тайгинский район. 30 апреля в одиночку покинула лагерь и потерялась в горной тайге. Женщину пытались найти другие члены похода, но безуспешно.
— 2 мая в 00:10 по местному времени в ЦУКС поступила информация о том, что вечером 30 апреля из палаточного лагеря, который базировался в труднодоступной горно-таежной местности на территории Бай-Тайгинского района, ушла и не вернулась туристка. На место оперативно выехали спасатели, — пояснили в ведомстве.
На поиски сибирячки отправили команду из 63 человек, 4 единицы спецтехники, а также к поискам подключили беспилотники. Женщину нашли живой в 16 километрах от лагеря.
Ранее мужчина четыре дня провел в лесу Новосибирской области. Он ушел из дома 14 апреля и заблудился. Его нашли охотоведы в заказнике «Инской» в 16 километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района.