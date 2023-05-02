Сибирячка трое суток блуждала по горной тайге — ее нашли в 16 километрах от лагеря

Жительница Красноярска трое суток бродила в тувинских горах, пока ее не нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Тыва.



По данным ведомства, 31-летняя туристка вместе с группой отправилась в поход в Бай-Тайгинский район. 30 апреля в одиночку покинула лагерь и потерялась в горной тайге. Женщину пытались найти другие члены похода, но безуспешно.

