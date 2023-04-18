«Четыре дня без еды и воды»: замерзающего мужчину нашли в лесу Новосибирской области

Охотоведы Андрей Зайков и Денис Герасименко нашли мужчину во время патрулирования территории.

— Мы сразу же отвели его в машину, чтобы отогреть. Он очень сильно хотел пить. Четыре дня в лесу без еды и воды — чудо, что он живой. Еще бы день в таких условиях и возможно эта история завершилась бы неблагоприятным для него образом, — цитирует охотоведов Минприроды области.