«Четыре дня без еды и воды»: замерзающего мужчину нашли в лесу Новосибирской области

Мужчина четыре дня провел в лесу Новосибирской области. Он ушел из дома 14 апреля и заблудился. Его нашли охотоведы в заказнике «Инской» в 16-ти километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района. Об этом сообщили в региональном Министерстве природы.
Охотоведы Андрей Зайков и Денис Герасименко нашли мужчину во время патрулирования территории.
— Мы сразу же отвели его в машину, чтобы отогреть. Он очень сильно хотел пить. Четыре дня в лесу без еды и воды — чудо, что он живой. Еще бы день в таких условиях и возможно эта история завершилась бы неблагоприятным для него образом, — цитирует охотоведов Минприроды области.
Сейчас с мужчиной все в порядке, его отвезли домой к родным в деревню Шипуново в Сузунском районе.
Недавно в Новосибирской области нашли мертвой мать двоих детей, она пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой. Женщина могла скончаться от переохлаждения.