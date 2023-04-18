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«Четыре дня без еды и воды»: замерзающего мужчину нашли в лесу Новосибирской области

Сибиряк ушел из дома 14 апреля и заблудился

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Мужчину нашли охотоведы, которые патрулировали территорию

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Мужчина четыре дня провел в лесу Новосибирской области. Он ушел из дома 14 апреля и заблудился. Его нашли охотоведы в заказнике «Инской» в 16-ти километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района. Об этом сообщили в региональном Министерстве природы.

Охотоведы Андрей Зайков и Денис Герасименко нашли мужчину во время патрулирования территории.

— Мы сразу же отвели его в машину, чтобы отогреть. Он очень сильно хотел пить. Четыре дня в лесу без еды и воды — чудо, что он живой. Еще бы день в таких условиях и возможно эта история завершилась бы неблагоприятным для него образом, — цитирует охотоведов Минприроды области.

Сейчас с мужчиной все в порядке, его отвезли домой к родным в деревню Шипуново в Сузунском районе.

Недавно в Новосибирской области нашли мертвой мать двоих детей, она пропала после того, как была в гостях у родителей и возвращалась домой. Женщина могла скончаться от переохлаждения.

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