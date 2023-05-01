Вандалы разгромили кладбище под Новосибирском и подожгли венки на могиле погибшего военного — среди них мог быть подросток

В Новосибирской области неизвестные устроили погром на кладбище в Искитимском районе. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», вандалы разбили несколько захоронений и якобы подожгли могилу одного из участников специальной военной операции. Инцидент произошел
— С военных венков срезали георгиевские ленты, подожгли пограничный флаг и венки, оградка вся оплавилась. У других захоронений где-то сломали памятник, где-то забросали кирпичами, камнями, — указано в сообщении.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявление по факту повреждения имущества на кладбище поступило в полицию
— В настоящее время установлен несовершеннолетний, возможно, причастный к данному правонарушению.
По данным ГУ МВД России по региону, на законного представителя подростка составят административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
В августе прошлого года в поселке Посевном на кладбище неизвестные устроили погром. Вандалами могли оказаться подростки.