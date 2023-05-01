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Вандалы разгромили кладбище под Новосибирском и подожгли венки на могиле погибшего военного — среди них мог быть подросток

Инцидент произошел в Искитимском районе

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Инцидент произошел 28 апреля в Шипуново

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В Новосибирской области неизвестные устроили погром на кладбище в Искитимском районе. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», вандалы разбили несколько захоронений и якобы подожгли могилу одного из участников специальной военной операции. Инцидент произошел 28 апреля в Шипуново.

— С военных венков срезали георгиевские ленты, подожгли пограничный флаг и венки, оградка вся оплавилась. У других захоронений где-то сломали памятник, где-то забросали кирпичами, камнями, — указано в сообщении.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявление по факту повреждения имущества на кладбище поступило в полицию 29 апреля.

— В настоящее время установлен несовершеннолетний, возможно, причастный к данному правонарушению. 13-летний мальчик состоит на учете в ПДН, — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МВД России по региону, на законного представителя подростка составят административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

В августе прошлого года в поселке Посевном на кладбище неизвестные устроили погром. Вандалами могли оказаться подростки.

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