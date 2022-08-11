СЕЙЧАС +29°С
Пробки 6/10
usd 60.45
eur 61.70
Тема дняГлавный прокурор НСО ушел в отставку
Все новости
Все новости

Неизвестные разгромили кладбище в Новосибирской области — подозревают подростков

Осквернено два десятка могил

322
Полиция разыскивает вандалов

Полиция разыскивает вандалов

Поделиться

В поселке Посевной на старом кладбище неизвестные устроили погром — пострадали более двух десятков захоронений.

— Ломали столики, опрокидывали памятники, многие из них раскололись, — сообщает издание «Черепановские вести».

По данным газеты, личность вандалов уже установили, ими оказались местные подростки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Официально эта информация не подтверждается.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются личности, причастные к совершению правонарушения. В ее рамках будут приняты меры в соответствии с законодательством, — заявили в областном главке полиции.

Недавно хулиганы разрисовали корпус памятника трамваю № 13 в Новосибирске граффити.

ВандализмОсквернение могилыОсквернение кладбища
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2