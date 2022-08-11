Неизвестные разгромили кладбище в Новосибирской области — подозревают подростков
Осквернено два десятка могил
В поселке Посевной на старом кладбище неизвестные устроили погром — пострадали более двух десятков захоронений.
— Ломали столики, опрокидывали памятники, многие из них раскололись, — сообщает издание «Черепановские вести».
По данным газеты, личность вандалов уже установили, ими оказались местные подростки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Официально эта информация не подтверждается.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются личности, причастные к совершению правонарушения. В ее рамках будут приняты меры в соответствии с законодательством, — заявили в областном главке полиции.
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