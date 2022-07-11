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Вандалы нанесли граффити на памятник новосибирскому трамваю № 13

В ближайшее время их закрасят

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Граффити нанесли на дверь трамвая, в также на корпус

Граффити нанесли на дверь трамвая, в также на корпус

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В Новосибирске вандалы разрисовали корпус памятника трамваю № 13 небольшими граффити. Надписи на памятнике появились в прошедшие выходные.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, рисунки могли нанести ночью.

— Об акте вандализма мы узнали сегодня утром, поэтому в ближайшее время будем закрашивать. Вандализм присутствует везде, поэтому избежать подобное невозможно и меры принять тоже. Весь город разрисован граффити, и уследить за их появлением трудно, — отметила Анна Терешкова.

Сейчас надписи планируют закрасить

Сейчас надписи планируют закрасить

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А тем временем конкурс на благоустройство сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета продолжается. В ближайшие дни сквер планировали оборудовать туалетом, а в памятнике разместить кафе, но, по словам вице-мэра, никто так и не подал заявку, поэтому конкурс продлили.

Монтаж памятника трамваю № 13 за остановкой общественного транспорта на улице Орджоникидзе начался ранним утром 1 июня и закончился к 14:00.

вандализмтрамвай № 13граффити
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