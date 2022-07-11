Вандалы нанесли граффити на памятник новосибирскому трамваю № 13

А тем временем конкурс на благоустройство сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета продолжается. В ближайшие дни сквер планировали оборудовать туалетом, а в памятнике разместить кафе, но, по словам вице-мэра, никто так и не подал заявку, поэтому конкурс продлили.



Монтаж памятника трамваю № 13 за остановкой общественного транспорта на улице Орджоникидзе начался ранним утром 1 июня и закончился к 14:00.