Вандалы нанесли граффити на памятник новосибирскому трамваю № 13

Вандалы нанесли граффити на памятник новосибирскому трамваю
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В ближайшее время их закрасят
В Новосибирске вандалы разрисовали корпус памятника трамваю
По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, рисунки могли нанести ночью.
— Об акте вандализма мы узнали сегодня утром, поэтому в ближайшее время будем закрашивать. Вандализм присутствует везде, поэтому избежать подобное невозможно и меры принять тоже. Весь город разрисован граффити, и уследить за их появлением трудно, — отметила Анна Терешкова.
А тем временем конкурс на благоустройство сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета продолжается. В ближайшие дни сквер планировали оборудовать туалетом, а в памятнике разместить кафе, но, по словам вице-мэра, никто так и не подал заявку, поэтому конкурс продлили.
Монтаж памятника трамваю