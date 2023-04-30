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Пожарные машины собрались вблизи ТЦ «Версаль» — что произошло

Спецтехнику заметили вечером 30 апреля

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Сибирячка сфотографировала пожарные машины около 20:40

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30 апреля на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины. Как сообщила НГС Наталья Плотникова, спецтехника прибыла к зданию по улице площадь Карла Маркса, 5 вблизи торгово-офисного центра «Версаль». Речь идет о торговом комплексе «Гранит». Сибирячка заметила не менее 9 автомобилей.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию

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НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили, что вызов был к торговому комплексу.

— Вызов был на ТК «Гранит», Карла Маркса, 5. Ложное срабатывание пожарной сигнализации, — сообщили в ведомстве.

21 апреля в Новосибирске к отделению Сбербанка приехали пожарный расчет и автомобиль реанимации. Сигнал тревоги поступил из банка. Оказалось, что она была ложной.

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