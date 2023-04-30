Пожарные машины собрались вблизи ТЦ «Версаль» — что произошло

30 апреля на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины. Как сообщила НГС Наталья Плотникова, спецтехника прибыла к зданию по улице площадь Карла Маркса, 5 вблизи торгово-офисного центра «Версаль». Речь идет о торговом комплексе «Гранит». Сибирячка заметила не менее 9 автомобилей.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили, что вызов был к торговому комплексу.
— Вызов был на ТК «Гранит», Карла Маркса, 5. Ложное срабатывание пожарной сигнализации, — сообщили в ведомстве.
21 апреля в Новосибирске к отделению Сбербанка приехали пожарный расчет и автомобиль реанимации. Сигнал тревоги поступил из банка. Оказалось, что она была ложной.