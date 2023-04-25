Новосибирцы распространяют сообщение о подозрительном мужчине — он якобы преследует детей

— Нам сегодня в обед скинули в чат класса информацию о том, что неизвестный мужчина преследует детей. Будто бы он следит за детьми, когда они идут из школы до дома. Про нападения на школьников информации нет, тем не менее все начали волноваться. Фото, на котором девочка в яркой шапочке, — это девочка из нашего класса, мы сильно напряглись. Дети уже в третьем классе, и многие ходят из школы одни, — рассказал читательница НГС Светлана.