Новосибирцы распространяют сообщение о подозрительном мужчине — он якобы преследует детей

Родители учеников гимназии
— Нам сегодня в обед скинули в чат класса информацию о том, что неизвестный мужчина преследует детей. Будто бы он следит за детьми, когда они идут из школы до дома. Про нападения на школьников информации нет, тем не менее все начали волноваться. Фото, на котором девочка в яркой шапочке, — это девочка из нашего класса, мы сильно напряглись. Дети уже в третьем классе, и многие ходят из школы одни, — рассказал читательница НГС Светлана.
По словам женщины, всех родителей попросили показать фото мужчины детям, чтобы они не общались с подозрительным сибиряком.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службе регионального МВД за комментарием по ситуации.
— В полицию поступило заявление по данному факту. Полицейскими устанавливаются личность мужчины и все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который напал на девочку в подъезде дома Красном проспекте.