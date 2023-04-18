Кроссовер слетел в кювет и перевернулся после столкновения с КАМАЗом на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе недалеко от Ярково кроссовер оказался на крыше в кювете. Фото последствий опубликовано в группе «АСТ-54».
ДТП произошло сегодня, 18 апреля, около 15:00. Столкнулись муковоз КАМАЗ и кроссовер. Информация о пострадавших уточняется.
Корреспондент НГС попросила ГИБДД Новосибирской области прокомментировать ситуацию.
В начале апреля серьезное ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское. Автобус с людьми перевернулся в кювет после столкновения с кроссовером Chevrolet Niva.