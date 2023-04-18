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Кроссовер слетел в кювет и перевернулся после столкновения с КАМАЗом на трассе в Новосибирской области

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Информация о пострадавших уточняется

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В Новосибирской области на трассе недалеко от Ярково кроссовер оказался на крыше в кювете. Фото последствий опубликовано в группе «АСТ-54».

ДТП произошло сегодня, 18 апреля, около 15:00. Столкнулись муковоз КАМАЗ и кроссовер. Информация о пострадавших уточняется.

Корреспондент НГС попросила ГИБДД Новосибирской области прокомментировать ситуацию.

В начале апреля серьезное ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское. Автобус с людьми перевернулся в кювет после столкновения с кроссовером Chevrolet Niva.

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