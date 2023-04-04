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В ожидании контейнеров: в Первомайском районе продолжают устранять утечку соляной кислоты

На месте работают сотрудники МЧС по Новосибирской области

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Утечку обнаружили 2 апреля

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В Первомайском районе Новосибирска на станции Инской продолжаются работы по устранению течи соляной кислоты. Как рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области, 6 апреля должны доставить дополнительные пустые емкости и изъять оставшиеся контейнеры из вагона.

Утечка соляной кислоты была замечена утром 2 апреля. Вагон транспортировали на тупиковую ветку, кислоту перекачали в запасную емкость.

— Спасателями Новосибирского центра «Экоспас» проведены работы по дегазации вагона и ж/д путей. Лабораторией Роспотребнадзора проведены замеры концентрации вредных веществ в воздухе, превышения норм ПДК не зарегистрировано, — рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают 28 специалистов и 7 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Следственный комитет на транспорте проводит проверку из-за утечки кислоты. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.

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