В ожидании контейнеров: в Первомайском районе продолжают устранять утечку соляной кислоты

В Первомайском районе Новосибирска на станции Инской продолжаются работы по устранению течи соляной кислоты. Как рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области,
Утечка соляной кислоты была замечена утром
— Спасателями Новосибирского центра «Экоспас» проведены работы по дегазации вагона и
Пострадавших нет. На месте происшествия работают 28 специалистов и 7 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.
Следственный комитет на транспорте проводит проверку из-за утечки кислоты. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.