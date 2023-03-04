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Тема дня20-летний юноша пропал в Новосибирской области
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«Уехала на выходные к бабушке и пропала»: в Новосибирске ищут 17-летнюю студентку

По словам волонтеров, ранее девушка уже исчезала

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Местонахождение девушки неизвестно с 10 февраля

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В Первомайском районе Новосибирска пропала 17-летняя Анастасия Букреева. Местонахождение девушки неизвестно с 10 февраля.

— Проживает в общежитии училища, 10 февраля этого года написала заявление на выходные к бабушке, до места жительства бабушки не доехала. Ранее пропадала, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Анастасии: рост 170 сантиметров, нормального телосложение. Волосы русые, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в черный удлиненный пуховик, черные брюки, черную шапку и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области пропал 20-летний Максим Ткачук. Как сообщили волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 18 февраля.

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