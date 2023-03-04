«Уехала на выходные к бабушке и пропала»: в Новосибирске ищут 17-летнюю студентку

В Первомайском районе Новосибирска пропала 17-летняя Анастасия Букреева. Местонахождение девушки неизвестно с 10 февраля.
— Проживает в общежитии училища, 10 февраля этого года написала заявление на выходные к бабушке, до места жительства бабушки не доехала. Ранее пропадала, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы Анастасии: рост 170 сантиметров, нормального телосложение. Волосы русые, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в черный удлиненный пуховик, черные брюки, черную шапку и черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Ранее в Новосибирской области пропал