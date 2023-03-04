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«Собирался на заработки в Барнаул»: 20-летний юноша пропал в Новосибирской области

По данным волонтеров, ранее молодой человек не исчезал

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Максим собирался на заработки в Барнаул

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В Новосибирской области в поселке Приобский пропал 20-летний Максим Ткачук. Как сообщили волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 18 февраля.

— Проживает в Новосибирской области, снимает квартиру с соседом. В начале февраля родным сообщил, что поедет на заработки в Барнаул, говорил, что через 2 недели вернется. Крайний раз выходил на связь 18 февраля 2023. Ранее не пропадал, — пояснили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Максима: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в черную куртку с меховым воротником, черную толстовку, черные штаны, темно-серые кроссовки. С собой у молодого человека был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске нашли пропавшую многодетную маму. Женщина исчезла 23 февраля.

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