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В Челябинской области эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск — Белгород

Задержка в движении составила полтора часа

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Поезд следовал из Новосибирска в Белгород

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В среду, 22 февраля, в Усть-Катаве Челябинской области остановили поезд Новосибирск — Белгород, пассажиров эвакуировали и разместили на вокзале. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

— По причине проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Задержка составляет 1 час 35 минут, — рассказали в ЮУЖД. — Пассажиры поезда находятся на вокзале.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 800 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

22 февраля рейс авиакомпании «Победа» 577 из Санкт-Петербурга в Новосибирск приземлился без багажа. Пассажиры оказались к такому развитию событий не готовы.

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Усть-КатавЮУЖДПоездЭвакуация
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