«Обещают завтра доставить». Самолет «Победы» прилетел из Петербурга в Новосибирск без багажа пассажиров

— Мы около часа просидели в зале ожидания нового терминала. Потом нам сообщили, что не прибыл ни один чемодан нашего рейса. Нам предложили написать заявление по поиску багажа, что его сюда скоро доставят, тогда нам позвонят. Бесплатное хранение багажа будет лишь первые сутки. Но среди нас есть люди, для которых Новосибирск — промежуточная станция путешествия. Никакого удобного варианта решения проблемы для них или компенсации расходов, которые всем предстоят, нам не предложили, — негодует Сергеенко.

