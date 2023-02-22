«Обещают завтра доставить». Самолет «Победы» прилетел из Петербурга в Новосибирск без багажа пассажиров

22 февраля рейс авиакомпании «Победа» 577 из Санкт-Петербурга в Новосибирск приземлился без багажа. Об этом НГС рассказала одна и пассажиров этого рейса Юлия Сергеенко.
— Мы около часа просидели в зале ожидания нового терминала. Потом нам сообщили, что не прибыл ни один чемодан нашего рейса. Нам предложили написать заявление по поиску багажа, что его сюда скоро доставят, тогда нам позвонят. Бесплатное хранение багажа будет лишь первые сутки. Но среди нас есть люди, для которых Новосибирск — промежуточная станция путешествия. Никакого удобного варианта решения проблемы для них или компенсации расходов, которые всем предстоят, нам не предложили, — негодует Сергеенко.
В пресс-службе аэропорта Толмачево подтверждают информацию о задержке багажа пассажиров рейса DP 577.
— Группа розыска багажа аэропорта Толмачево приняла 26 заявлений от пассажиров этого рейса о неприбытии багажа, — такой комментарий НГС предоставили в Толмачево.
Мы позвонили в справочную аэропорта, чтобы узнать о судьбе багажа рейса DP 577.
— Завтра утром ожидается доставка багажа. Мы всем перезвоним клиентам, а вы подъезжайте часикам к 09:00. Причина задержки — багаж не вошел по весу. Такое случается иногда с разными авиакомпаниями, — сообщил сотрудник справочной аэропорта Толмачево.
НГС обратился с запросом в авиакомпанию «Победа», чтобы узнать причины задержки багажа и способы решения возникшей проблемы. На момент публикации материала редакция не получила обратной связи.
В начале февраля новосибирцы застряли в аэропорту Новокузнецка: вылет самолета задержался более чем на пять часов.