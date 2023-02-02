Новосибирцы застряли в аэропорту Новокузнецка: вылет самолета задерживается более чем на пять часов

В международном аэропорту имени Волынова в Новокузнецке более чем на 5 часов задержан вылет 3 авиарейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Причина — неблагоприятные погодные условия. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 367 пассажиров, 19 из них — дети, вынужденно ожидают вылета.
— Прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса, — сообщили НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Накануне из новосибирского аэропорта Толмачево вовремя не смогли улететь два самолета авиакомпании «Якутия» — в Сочи и Якутию.