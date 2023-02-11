«Спасите нас, мы живые». История россиян, которые погибли вместе с детьми в Турции, так и не дождавшись помощи

MSK1.RU поговорил с друзьями и близкими погибших, которые рассказали, почему Аталай и Ирина оказались в Турции и чем занимались в России.



«Построил Москва-Сити и нашел жену»

Аталай Эретли родом из Хатая. Он встретил Ирину, когда турецкая строительная компания, в которой он работал, начала сотрудничать с российскими партнерами.