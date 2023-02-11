«Спасите нас, мы живые». История россиян, которые погибли вместе с детьми в Турции, так и не дождавшись помощи

Уже несколько дней продолжается разбор завалов в Турции, где погибли и пострадали десятки тысяч людей из-за землетрясения. В провинции Хатай, наиболее сильно пострадавшей от катастрофы, всё еще находят тела местных жителей.
Среди строительных плит и железных штыков от домов утром 10 февраля обнаружили российскую семью из четырех человек. Ирина и Аталай пробыли под завалами вместе с их детьми на протяжении трех дней. Их дом в Антакье недалеко от Хатая рухнул. Рядом с ними были родители Аталая, их смог вытащить старший сын, а остальных — нет.
MSK1.RU поговорил с друзьями и близкими погибших, которые рассказали, почему Аталай и Ирина оказались в Турции и чем занимались в России.
«Построил Москва-Сити и нашел жену»
Аталай Эретли родом из Хатая. Он встретил Ирину, когда турецкая строительная компания, в которой он работал, начала сотрудничать с российскими партнерами.
Дядя Аталая, по словам его бывшего коллеги Хюсена, был одним из директоров «Ренессанс Констракшн». Именно поэтому он переехал в Россию. Там он и встретил свою будущую жену. В Москве они прожили шесть лет.
— Мы с ним вместе работали здесь, в Москве. В турецкой компании «Ренессанс Констракшн» (строительная компания, которая занималась проектировкой и постройкой башен «Москва-Сити». — Прим. ред.). Мы приехали из Турции, нас пригласили поработать здесь. Начали тут жить, познакомились с русскими женщинами. Аталай как раз встретил Ирину в 2013 году. Через три года они поженились. Пару лет назад родились два мальчика, — рассказал о семье погибших близкий друг и коллега Хюсен.
Бывший коллега погибшего Аталая с грустью вспоминает о том, каким был человеком его напарник. Они вместе проектировали башню «Эволюция» в комплексе «Москва-Сити», работали не только в Москве, но и Санкт-Петербурге.
После работы в «Ренессанс Констракшн» он сотрудничал с такими крупными строительными компаниями, как «Енигюн» и «Эста Констракшн».
— Он очень вежливый, такой человек спокойный, добрый. Любил его шутки. Недавно с ним общался, спрашивал, как у него дела. Аталай мечтал о хорошей и большой семье. Именно это и получил. Его сыновья Дениз и Тимур были такими милыми. Но не получилось, жизнь сложилась по-другому, — рассказал бывший коллега.
Мечтали о своем доме
По словам Хюсена, Аталай «был идеалистом», который хотел и дом, и семью, и любовь. У 35-летнего мужчины было много планов на жизнь.
— Ирина с Аталаем мечтали о покупке собственного жилья, — вспомнил друг семьи. — В Москве они с Ирой снимали квартиру. Аталаю хотелось стать во всём лучшим. Он никогда не был высокомерным из-за того, что у него родственник — руководитель крупной турецкой компании. Напротив, простой человек. У нас уже слез нет, чтобы его оплакивать.
Как говорит бывший коллега погибшего турка, из-под завалов смогли достать родителей Аталая. Они сейчас находятся в больнице.
— Его мама и папа сейчас в реанимации. Они в тяжелом состоянии. Родственники боятся им что-то говорить из-за того, что им просто может стать плохо. Родственники Ирины, думаю, прочитали всё в интернете, — рассказал Хюсен.
«Спасите нас, мы живые»
Спустя три дня после начала землетрясения нашли тела Ирины, Аталая и их детей. В первые дни сразу же пропала связь. Близкий друг семьи пытался до них дозвониться, но всё безрезультатно.
— После того как починили связь, Ирина писала сообщения: «Спасите нас, мы живые». Но техники было немного. Не успели их достать. Они лежали под бетонной плитой и просили о помощи. В одну минуту 7–8 домов сразу взорвалось, а строительных кранов на всех не хватает. Мы думаем, что Ира заметила землетрясение, побежала к маленькому, а Аталай был в другой комнате. Их нашли в разных местах, — рассказал Хюсен.
Семья Аталая и Ирины жили недалеко от Хатая, одного из наиболее пострадавших районов Турции. Хотели уехать пораньше домой, но младший сын заболел. Они сдали обратные билеты. Хотели остаться на пару дней, пока младший сын не выздоровеет.
— Аталай погиб, его семья тоже. Два дня они были живы, но никто не пришел их спасти. Мы сегодня не могли пробиться к его дому. У них было два сына: Дениз и Тимур. Одному — 1,5 года, а другому — 4. Жене около тридцати лет. Они приехали в Турцию, чтобы просто родителей увидеть. У Аталая отпуск был, — рассказал MSK1.RU близкий друг погибших Корай Кайи.
По словам близкого друга семьи Корай Кайи, спасатели около 5 утра сообщили родственникам, что Аталай и Ирина погибли.
— Мы с ним жили в одном районе. Аталай мне был как родной человек. Утром я разговаривал с его братом. Его родственникам сказали, что семья погибла, — поделился с нами близкий друг Аталая.
Ранее мы рассказывали, что спасатели нашли тело россиянки Ирины. Девушка пролежала под завалами три дня. Ее дочь и мужа отправили в больницу с многочисленными травмами.
Корреспондент MSK1.RU приехал в Турцию, где сейчас спасатели разбирают завалы. Подробности — в специальном репортаже. О происходящем ЧП мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Кроме этого, показывали, как живет больница, куда доставляют пострадавших после землетрясений. А турецкий врач рассказал, с чем приходится сталкиваться при разборе завалов.