Люди в масках и с пистолетом напали на детей в школе. Кто это был и как их задержали — видео

Эта история произошла в Челябинске — днем 8 февраля в местную школу ворвались шестеро молодых людей в масках. Один из них размахивал пистолетом. Толпа набросилась на двух учеников, одного из них избили чем-то, похожим на молоток. Всё происходило на глазах маленьких детей, ученики младших классов в ужасе разбегались и прятались, некоторые в панике звонили родителям.
Что в эти секунды происходило в холле школы — запись с камеры видеонаблюдения и оперативную съемку смотрите чуть выше.
Когда поднялся шум, нападавшие сбежали. По данным наших коллег из 74.RU, рассматриваются версии конфликта на национальной или бытовой почве. Пока следователи выясняют истинную причину случившегося, родители учеников возмущаются действиями школьной охраны. Во время нападения охранник безучастно стоял в стороне и не вмешивался.
— Дети очень напугались. Нападавшие угрожали оружием в своей драке. Кто-то наверх бежал, кто-то — на выход через другое крыло, — цитирует 74.RU одну из жительниц района. — Никакое оповещение в школе не сработало, двери не закрыли, хотя неизвестно было, что у них на уме, только драка или еще что-то... Столько трагедий за последние годы, а мы, как обычно, не готовы (это я про охрану школы).
СК возбудил дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Это хулиганство с применением оружия. Возможное наказание — от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы.
Случившееся в школе прокомментировал и губернатор региона. Он заявил, что нужно дать оценку действиям охраны, руководства школы и сферы образования.
Нападавших задержали в тот же день. Они прятались в одной из квартир. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции по разборкам с националистическим подтекстом.