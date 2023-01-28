Грузовик с поднятым кузовом задел ж/д мост в центре — водитель погиб на месте

Рано утром 28 января в Центральном районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Погиб водитель грузовика 1982 года рождения.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария случилась в 06:35. По предварительной информации, мужчина за рулем грузовика Isuzu ехал по Ипподромской с поднятым кузовом.
— Напротив дома 2б на улице Серебренниковской совершил наезд на препятствие (железнодорожный мост). В результате ДТП пострадал водитель, который получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГАИ.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Во второй половине января на трассах Новосибирской области случилось необычно много аварий с участием фур. В том числе со смертельными исходами. Здесь мы разбирались, почему так может происходить.