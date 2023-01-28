Водитель фуры решил развернуться на узкой трассе и заставил легковушку улететь в сугроб — кто виноват

Вторая половина января ознаменовалась большим количеством аварий на трассах с участием фур, в том числе со смертельными исходами. Причина тут — и активные снегопады, и невнимательность водителей легковушек, и торопливость водителей грузовиков. Как известно, шоферы большегрузов вынуждены внезапно начинать свои маневры (обгона, разворота), иначе они, например, теряют скорость при том же обгоне — а это повышенный расход топлива и потеря времени. Посмотрим на очередную аварийную ситуацию с фурой — кто в ней виноват.
Ордынское шоссе, по одной полосе движения в каждую сторону. Регистратор установлен в легковой машине. Вот мы видим, как с правой обочины начинает выворачивать фура, легковушка пока еще вроде как не тормозит. Спустя мгновение начинается замедление и уход в левую сторону, водитель большегруза пока ничего не видит и продолжает маневр. Кончается видео тем, что легковушка улетает в снег без касания с грузовиком.
Если внимательно посмотреть первые кадры ролика, видно, что грузовик показывает левый поворот — вероятно, поворотник мигал и до начала этих кадров. Кроме того, грузовик на обочине находился в движении, а не стартовал с места — по этим причинам многие пользователи интернета предположили, что маневр фуры был заранее заметен и предсказуем.
— Вообще, по ПДД можно осуществлять разворот как от центра проезжей части, так и от правого края с учетом габаритов транспортного средства. Поэтому если не было запрещающего разворота знака, то, по моему мнению, водитель фуры ничего не нарушил, а вот водитель легковушки нарушил
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Стоит помнить, что грузовики на трассе представляют повышенную опасность из-за своих габаритов, массы, неповоротливости и инертности. Поэтому увидели фуру на обочине — будьте готовы, что шофер внезапно начнет выезжать. Может, он долго ждал «разрыва» в потоке и у него кончилось терпение. Обгоняете вереницу машин — будьте готовы, что одна из фур внезапно вывернет перед вами, чтобы тоже начать обгон.
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