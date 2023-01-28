Водитель фуры решил развернуться на узкой трассе и заставил легковушку улететь в сугроб — кто виноват

Вторая половина января ознаменовалась большим количеством аварий на трассах с участием фур, в том числе со смертельными исходами. Причина тут — и активные снегопады, и невнимательность водителей легковушек, и торопливость водителей грузовиков. Как известно, шоферы большегрузов вынуждены внезапно начинать свои маневры (обгона, разворота), иначе они, например, теряют скорость при том же обгоне — а это повышенный расход топлива и потеря времени. Посмотрим на очередную аварийную ситуацию с фурой — кто в ней виноват.

