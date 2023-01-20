И на фронт нельзя, и отсрочку не дают: 31 мобилизованный с категорией «Г» три месяца живет в части. Кто за это должен ответить?

Дело в том, что всем им присвоили категорию «Г» — они временно негодны к военной службе по состоянию здоровья. У одного — эпилепсия, у другого отнимается нога, у кого-то — порок сердца и так далее. По закону им положена отсрочка, но ее не дают. В то же время и на фронт их отправить нельзя.

Обратившиеся к журналистам люди были мобилизованы из разных городов и районов края, включая Красноярск, с 28 сентября по первые числа октября. Им от 20 до 49 лет, звания — от рядового до старшины. О своих проблемах со здоровьем большинство мужчин говорило военным комиссарам, некоторые показывали медицинские справки, но на них не обращали внимания: предполагалось, что позже мобилизованных обследуют в учебных центрах.