И на фронт нельзя, и отсрочку не дают: 31 мобилизованный с категорией «Г» три месяца живет в части. Кто за это должен ответить?

В редакцию NGS24.RU обратились мобилизованные из Красноярского края (
Дело в том, что всем им присвоили категорию «Г» — они временно негодны к военной службе по состоянию здоровья. У одного — эпилепсия, у другого отнимается нога, у кого-то — порок сердца и так далее. По закону им положена отсрочка, но ее не дают. В то же время и на фронт их отправить нельзя.
Обратившиеся к журналистам люди были мобилизованы из разных городов и районов края, включая Красноярск, с 28 сентября по первые числа октября. Им от 20 до 49 лет, звания — от рядового до старшины. О своих проблемах со здоровьем большинство мужчин говорило военным комиссарам, некоторые показывали медицинские справки, но на них не обращали внимания: предполагалось, что позже мобилизованных обследуют в учебных центрах.
Действительно, в Омске госпиталь Минобороны организовал военно-врачебную комиссию, в результате которой 31 жителю нашего края и присвоили категорию годности «Г». Но дальше ситуация повисла на долгое время.
— Нас как-то командир построил и прямо сказал, что не знает, что с нами делать. Мы просто занимаем тут место и зря получаем повышенное довольствие из бюджета. Я сомневаюсь, что в Минобороны знают об этой ситуации, а то не стали бы так неразумно расходовать ресурсы, — говорит мобилизованный А.
Проблема в следующем. Командование Омской воинской части и радо бы отправить людей домой, но не может. Потому что сначала ему нужно получить от призывной комиссии Красноярского края официальное решение об отмене мобилизации для этих людей. При наличии такого документа их готовы отпустить хоть сейчас.
В свою очередь призывная комиссия края и военком края Андрей Лысенко считают, что у них нет права принимать такое решение, потому что мобилизованные уже перешли в разряд военнослужащих, значит, отпускать или не отпускать их домой может только само командование воинской части.
По сути эти две стороны (омская и красноярская) футболят вопрос друг другу который месяц подряд.
За это время мужчины обращались в различные инстанции, но в основном получали отписки (копии есть в распоряжении редакции). Генпрокуратура перенаправила их письмо в краевую прокуратуру, а та — в прокуратуру ЦВО. Оттуда пока не ответили.
Журналистка NGS24.RU позвонила в военную прокуратуру Красноярского гарнизона, но там рекомендовали обращаться в военную прокуратуру Омского гарнизона. Последняя подтвердила, что граждане с категорией «Г» из нашего края находятся в омской части незаконно, и пообещала уведомить об этом военкома Красноярского края. Однако военком парировал, что это уведомление его ни к чему не обязывает.
Наконец, есть письма от начальника мобилизационного управления губернатора Красноярского края Юрия Колупаева и от военкома Андрея Лысенко, что вопрос должно решать командование в Омске, а их это всё не касается.
Между тем некоторые из красноярцев обратились в суд. У нас есть копия решения Железнодорожного районного суда от 28 декабря — он обязал призывную комиссию по мобилизации Красноярска дать отсрочку
— Интересно, что среди мобилизованных из Омской области были такие же ребята, которым после комиссии выписали категорию «Г», их было 49 человек. Но тут местная прокуратура убедительно поговорила с омским губернатором, и вскоре их всех отпустили по домам. А мы остались, — сообщил нам мобилизованный А.
Редакция NGS24.RU обратилась за официальными комментариями по ситуации в призывную комиссию по мобилизации Красноярска, в мобилизационное управление губернатора Красноярского края и в генеральную прокуратуру России, но ответа так и не получила.
Мы попросили прокомментировать ситуацию председателя Военной коллегии адвокатов и члена Адвокатской палаты Москвы Владимира Тригнина. По его мнению, ответственность должна взять на себя та сторона, которая проводила мобилизацию.
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— Граждане при призыве на военную службу не прошли военно-врачебную комиссию. Вероятно, если бы они прошли ее у себя в регионе, то еще там получили бы категорию «Г» и отсрочку от мобилизации. Но их без комиссии отправили на службу. На месте их зачислили в списки воинской части, поставили на довольствие, то есть они приобрели статус военнослужащих. По указу президента от 21 сентября 2022 года командование части может уволить военнослужащего, только если у него категория «Д», то есть он полностью негоден к службе. Таким образом, командование омской части не имеет права их уволить и отпустить. А вот призывная комиссия по мобилизации субъекта РФ как раз имеет право отменить решение о призыве и направить в часть ходатайство об отзыве граждан. Так что им нужно писать жалобу в призывную комиссию по мобилизации своего региона и добиваться отмены решения о призыве в связи с тем, что они не проходили военно-врачебную комиссию. По идее их изначально не должны были мобилизовать, так как их состояние здоровья давало им право на отсрочку, — сказал Владимир Тригнин.
Мы следим за ситуацией.