17-летняя девушка и ее парень задохнулись в машине под Новосибирском

Под Новосибирском в машине были обнаружены тела
Как сообщил корреспонденту НГС источник знакомый с ситуацией, молодой человек всего на 2–3 года старше девушки. Смерть при этом может не носить криминальный характер. Молодые люди могли задохнуться от выхлопных газов.
При этом следователи уже начали проверку.
— Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
20 декабря в Первомайском районе Новосибирска из-за отравления угарным газом погибли два малыша. Следователи возбудили уголовное дело.