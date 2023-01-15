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17-летняя девушка и ее парень задохнулись в машине под Новосибирском

Следователи начали проверку

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По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение

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Под Новосибирском в машине были обнаружены тела 17-летней девушки и ее парня в Искитиме.

Как сообщил корреспонденту НГС источник знакомый с ситуацией, молодой человек всего на 2–3 года старше девушки. Смерть при этом может не носить криминальный характер. Молодые люди могли задохнуться от выхлопных газов.

При этом следователи уже начали проверку.

— Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

20 декабря в Первомайском районе Новосибирска из-за отравления угарным газом погибли два малыша. Следователи возбудили уголовное дело.

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