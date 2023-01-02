Увезли в больницу с травмами: две женщины пострадали в ДТП на Красном проспекте

В Центральном районе Новосибирска днем
—
В результате ДТП пострадали
Ранее в ДТП с автобусом НЕФАЗ и автомобилем «Шевроле» пострадали четыре человека. Все они находились в легковушке.
Видео последствий аварии сняли очевидцы
В Центральном районе Новосибирска днем
—
В результате ДТП пострадали
Ранее в ДТП с автобусом НЕФАЗ и автомобилем «Шевроле» пострадали четыре человека. Все они находились в легковушке.
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