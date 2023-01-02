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Увезли в больницу с травмами: две женщины пострадали в ДТП на Красном проспекте

Видео последствий аварии сняли очевидцы

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Авария произошла в Центральном районе

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В Центральном районе Новосибирска днем 2 января произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на Красном проспекте.

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Видео: «АСТ-54»

30-летний мужчина, управляя автомобилем KIA Rio, двигался по улице Красный проспект в сторону улицы Спартака. В пути следования у дома № 10 по улице Красный проспект совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 37-летней женщины, которая двигалась в сторону улицы Колыванской, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадали 37-летний водитель Volkswagen Polo и 42-летняя пассажирка Kia Rio. Женщин с травмами доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП с автобусом НЕФАЗ и автомобилем «Шевроле» пострадали четыре человека. Все они находились в легковушке.

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