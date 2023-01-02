Пострадали 4 человека: стали известны подробности ДТП с автобусом в центре Новосибирска

В ДТП с автобусом НЕФАЗ и автомобилем «Шевроле», которое произошло вечером
— В 18 часов 30 минут водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по улице Красный проспект с левым поворотом на улицу Гоголя в сторону улицы Советской. В пути следования, напротив дома на улице Красный проспект, 63, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с пассажирским автобусом НЕФАЗ, который двигался по улице Гоголя в сторону улицы Советской, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадал водитель «Шевроле» и трое пассажиров, две женщины и мужчина. В автобусе в момент аварии находилось 30 человек, среди них нет пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Утром 1 января под Новосибирском таксист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Новосибирске. После этого водителю ограничили доступ к заказам от сервиса «Яндекс.Такси».