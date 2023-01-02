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Пострадали 4 человека: стали известны подробности ДТП с автобусом в центре Новосибирска

В салоне НЕФАЗа находились 30 человек

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В автобусе находились 30 человек

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В ДТП с автобусом НЕФАЗ и автомобилем «Шевроле», которое произошло вечером 1 января, пострадали четыре человека. Все они находились в легковушке.

— В 18 часов 30 минут водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по улице Красный проспект с левым поворотом на улицу Гоголя в сторону улицы Советской. В пути следования, напротив дома на улице Красный проспект, 63, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с пассажирским автобусом НЕФАЗ, который двигался по улице Гоголя в сторону улицы Советской, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель «Шевроле» и трое пассажиров, две женщины и мужчина. В автобусе в момент аварии находилось 30 человек, среди них нет пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Утром 1 января под Новосибирском таксист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Новосибирске. После этого водителю ограничили доступ к заказам от сервиса «Яндекс.Такси».

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