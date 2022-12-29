«У вас есть дети?» — «Нет». Мать, задушившую двух сыновей и дочку, отправили за решетку

В Екатеринбурге 28 декабря отправили за решетку 37-летнюю Анастасию Петрову, которая обвиняется в убийстве троих своих детей. Суд определил ей меру пресечения — два месяца женщина проведет в СИЗО. По версии следствия, она задушила пятимесячную дочку и двоих сыновей десяти и пятнадцати лет. Сама мать объяснила свой поступок тем, что спасала их от вселившихся бесов.
— Там у них десять дней, говорит, творилось непонятно что до этого момента. Какие-то хороводы водили, песни какие-то, — рассказал адвокат обвиняемой Олег Грязютин. — Она была якобы под наркотическими средствами. Говорит, что ей их подливали. Сейчас она пришла в себя и находится в стрессе. Всё-таки три человека.
В день убийства муж Анастасии уехал к родителям. Соседи слышали детские крики, но не вызвали полицию. Десятилетнего Германа и пятимесячную Аню мать задушила во сне. Как умер 15-летний подросток — пока тайна следствия. После убийства женщина оставила записку и в ней написала: «Глеб ушел сам». В суд Анастасия пришла с очередной запиской, где написала свои показания. На протокольный вопрос судьи, есть ли у нее дети, она ответила: «Нет».
— У нее непоследовательная позиция, она по-разному описывает свою вину. То признает, то не признает, высказывает разные обстоятельства, — рассказал гособвинитель Евгений Коваленко.
По словам адвоката, изгонять бесов женщину заставлял муж. Когда-то он работал в полиции, а теперь проходит в деле свидетелем. Его супруге за убийство детей грозит до 20 лет колонии, если психиатрическая экспертиза признает ее вменяемой.
— В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза для установления вменяемости в момент совершения преступления, — заявил следователь Михаил Коуров. — Формируется доказательная база по этому делу. Назначена и почерковедческая экспертиза.
Эксперт-религиовед считает, что, вероятнее всего, семья принадлежала к нетрадиционной религиозной организации. Отец Анастасии в беседе с E1.RU заявил, что давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и зятя.
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