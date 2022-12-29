«У вас есть дети?» — «Нет». Мать, задушившую двух сыновей и дочку, отправили за решетку

В день убийства муж Анастасии уехал к родителям. Соседи слышали детские крики, но не вызвали полицию. Десятилетнего Германа и пятимесячную Аню мать задушила во сне. Как умер 15-летний подросток — пока тайна следствия. После убийства женщина оставила записку и в ней написала: «Глеб ушел сам». В суд Анастасия пришла с очередной запиской, где написала свои показания. На протокольный вопрос судьи, есть ли у нее дети, она ответила: «Нет».