Смертельное лобовое ДТП на новосибирской трассе: мужчина погиб, 10-летний мальчик пострадал

33-летний мужчина за рулем Nissan Tiida ехал по Р-256 со стороны Черепаново в сторону Барнаула.

— На 132-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГАИ.