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Смертельное лобовое ДТП на новосибирской трассе: мужчина погиб, 10-летний мальчик пострадал

Также пострадала 30-летняя женщина

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ДТП случилось сегодня утром

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В Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла сегодня в 07:40.

33-летний мужчина за рулем Nissan Tiida ехал по Р-256 со стороны Черепаново в сторону Барнаула.

— На 132-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГАИ.

Водитель Nissan Tiida скончался на месте. Его пассажиры — 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили травмы.

24 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения погибли мужчина и две женщины.

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