Смертельное лобовое ДТП на новосибирской трассе: мужчина погиб, 10-летний мальчик пострадал

В Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, еще двое пострадали, в том числе ребенок.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла сегодня в 07:40.
33-летний мужчина за рулем Nissan Tiida ехал по
— На 132-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГАИ.
Водитель Nissan Tiida скончался на месте. Его пассажиры —
24 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения погибли мужчина и две женщины.