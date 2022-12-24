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Выехал на встречную полосу: в аварии на трассе в НСО погибли мужчина и две женщины

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Обстоятельства ДТП устанавливаются

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Рано утром 24 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и две женщины.

Авария произошла около 05:10 на трассе Р-254 «Иртыш».

— Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, двигался по автодороге в направлении города Омска. На 1361-м км трассы выехал на полосу встречного движения (по предварительной информации, не убедившись в безопасности маневра обгона) и столкнулся с автомобилем Toyota Nadia под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Личность погибших женщин устанавливается. Водитель Toyota получил сотрясение мозга и перелом ног. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Новосибирске легковушка врезалась в ограждение, а затем в автобус. В результате аварии погибли два человека.

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