Выехал на встречную полосу: в аварии на трассе в НСО погибли мужчина и две женщины

Рано утром 24 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и две женщины.
Авария произошла около 05:10 на трассе Р-254 «Иртыш».
— Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, двигался по автодороге в направлении города Омска. На 1361-м км трассы выехал на полосу встречного движения (по предварительной информации, не убедившись в безопасности маневра обгона) и столкнулся с автомобилем Toyota Nadia под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
Личность погибших женщин устанавливается. Водитель Toyota получил сотрясение мозга и перелом ног. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Новосибирске легковушка врезалась в ограждение, а затем в автобус. В результате аварии погибли два человека.