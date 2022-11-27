В утреннем ДТП в Новосибирске погибли двое — подробности страшной аварии

В пресс-службе ГУ МВД рассказали подробности утреннего ДТП, которое произошло в Новосибирске 27 ноября. Автомобиль Toyota врезался в автобус в районе старого автовокзала на Красном проспекте. В результате погибли два человека.
— Сегодня в 08:40 водитель автомобиля Toyota Camry двигался по мосту в Центральном районе со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Большевистской. В пути следования совершил наезд на разделительное ограждение, после чего столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшимся в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате погибли пассажир и водитель автомобиля Toyota Camry. Их личности устанавливаются. Еще одного пассажира госпитализировали. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
В середине ноября на северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. В нем погибли два тренера детской хоккейной школы.