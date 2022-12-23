«Мне нужно бежать... и бежать срочно». Россиянку нашли мертвой в Малайзии: почему она сбежала туда

Первый подобный пост с рассуждениями Светланы появился во «ВКонтакте» 1 июня . Но, как выяснилось, заметные близким проблемы у девушки начались за несколько месяцев до этого. В сентябре она уже стала писать публично, что ей «нужно бежать»:

—...Мне нужно бежать... и бежать срочно... за границу...

Она писала у себя на странице, что ее постоянно контролируют недоброжелатели, при этом Светлана уверяет, что у нее никогда не было проблем с психикой, мании преследования и что она обычный и даже спокойный человек. В одном из постов она сообщила, что собирается за границу, но пока ей делают загранпаспорт, попытается попасть в Белгород. И якобы всегда хотела побывать там, и поедет, хотя там небезопасно (пост был от 14 октября. — Прим. ред.).

В последнем посте во «ВКонтакте» она пишет:

— Я вижу и знаю Правду так и я хотя бы так попробую ее донести — никто не скажет это кроме меня, а я могу уже не успеть сказать... (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).