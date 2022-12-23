«Мне нужно бежать... и бежать срочно». Россиянку нашли мертвой в Малайзии: почему она сбежала туда

В Малайзии при странных обстоятельствах умерла россиянка Светлана Шубинец — ее тело нашли под мостом в городе Джорджтаун. Ей было всего 34 года. Родные и близкие собрали деньги, чтобы доставить ее прах на родину в Североонежск Архангельской области, где Света родилась и провела детство. Она не случайно оказалась за границей — для нее это было бегством. Но от кого? Наши архангельские коллеги из 29.RU попытались выяснить, почему запуганная девушка не доверяла даже родному отцу. Это трагичная история о том, как человек после череды потрясений оказался в глубоком эмоциональном кризисе: сначала у Светланы умерла мама, потом она не раз сильно переболела ковидом, а после крайне близко приняла к сердцу политические события в мире.
Нашли в рыболовном садке
5 декабря Малазийское морское правоохранительное управление (APMM) сообщило, что в воде нашли тело женщины. Погибшей оказалась Светлана Шубинец. Примерно в 02:35 она упала с моста, оставив на месте сумку и документы.
Трагедия произошла на острове Джереджак в городе Джорджтаун — столице штата Пинанг.
Позвонил и сообщил обо всём владелец рыболовного садка, в котором и нашли тело. На место происшествия выехал патрульный катер — сотрудники ведомства забрали тело погибшей и доставили на пристань.
В тот же день в соцсети «ВКонтакте» появилась запись о сборе средств для транспортировки тела из Малайзии — для этого было нужно собрать 300 тысяч рублей. В этом же посте утверждалось, что Светлана ушла из жизни после «продолжительной прогрессирующей болезни».
Запись разместила еще одна жительница Североонежска — в разговоре с 29.RU она уточнила, что нужная сумма уже собрана, но от комментариев отказалась.
Отец Светланы подтвердил, что трагедия произошла с его дочерью, и рассказал, как сам видит ситуацию.
«Серьезное заболевание — шизофрения»
Североонежск — небольшой поселок городского типа. Его жители в курсе истории Светланы Шубинец — здесь проживает много ее знакомых, есть друзья и одноклассники. Одна из местных пенсионерок вкратце рассказала 29.RU о ее проблемах. По ее словам, у девушки были проблемы с психикой.
— Да, эта девушка из Североонежска, — подтверждает она. — У нее серьезное заболевание. Шизофрения. Она уехала за границу. Девочка была умничка, знаю ее с детства. Не думали, что так печально закончится ее жизнь. Пытались ее положить в клинику, но она не давала согласия.
Другая знакомая Светланы уточнила, что никакой криминальной составляющей в ее гибели нет, — она посоветовала обратиться к ее родственникам и заглянуть на страницу девушки в соцсети «ВКонтакте», где Светлана регулярно делала посты.
Из постов девушки сразу не понять, кому и что она хочет так эмоционально донести: есть обвинения в адрес нескольких людей и известных компаний, а также жалобы на головные боли и постоянные преследования. Светлана также публично рассказывала, что мечтает попасть в Азию и уехать из России, а еще очень много рассуждала на различные философские темы. Обо всём перечисленном девушка не только писала в соцсетях, но еще и снимала видеоролики — она выкладывала их на своем канале на YouTube.
Первый подобный пост с рассуждениями Светланы появился во «ВКонтакте»
—...Мне нужно бежать... и бежать срочно... за границу...
Она писала у себя на странице, что ее постоянно контролируют недоброжелатели, при этом Светлана уверяет, что у нее никогда не было проблем с психикой, мании преследования и что она обычный и даже спокойный человек. В одном из постов она сообщила, что собирается за границу, но пока ей делают загранпаспорт, попытается попасть в Белгород. И якобы всегда хотела побывать там, и поедет, хотя там небезопасно (пост был от 14 октября. — Прим. ред.).
В последнем посте во «ВКонтакте» она пишет:
— Я вижу и знаю Правду так и я хотя бы так попробую ее донести — никто не скажет это кроме меня, а я могу уже не успеть сказать... (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Она говорит, что за эту правду постоит и что ей плевать, кто за эту правду будет ее убивать. Что за правда — из видео непонятно.
«Нормальная девочка, хорошая дочка»
Отец Светланы Роман Шубинец также живет в Североонежске. Он рассказывает, что в детстве дочь хорошо училась, особенно по математике и астрономии, — по его словам, у нее был математический склад ума. Кроме этого, в поселке Светлана ходила в танцевальный кружок. Когда подросла — посещала с подружками вечеринки и танцы.
— Она нормальная девочка, хорошая дочка, — говорит он. — Последние восемь лет она жила и работала в Москве. У нее было высшее образование, успешная работа — она была финансистом в организации. Характер был боевой, ее было нелегко обидеть, за себя умела постоять. Хрупкого телосложения — тоненькая, 55 килограммов весу. Но на нее это не влияло — она нормально себя чувствовала. Наркотики, алкоголь, психотропики — этого она не признавала. Бывало, пила немножко энергетика для работоспособности. Курила много, мало ела, а вот наркотики — нет.
Роман Михайлович вспоминает, что Светлана несколько лет страдала от мигреней. Периодически она пила лекарства, чтобы справиться с болями в голове. По словам отца, она пыталась вылечиться, но при ее темпе жизни это было сложно.
В 2021 году Светлана переболела COVID-19, а затем по указанию с работы сделала прививку от этого вируса. Первую часть вакцины она перенесла тяжело и не пошла делать вторую. Осенью у Светы умерла мама, у которой два года назад до этого был инсульт. Светлана помогала ей, попутно заочно завершала обучение — на странице Светланы указано, что она окончила в 2022 году Финансовый университет при Правительстве РФ. В начале 2022 года девушка снова заболела
«Какой-то заговор против меня»
Отец погибшей северянки говорит, что заметил изменения в поведении дочери в апреле 2022 года.
— Я не знаю, что стало начальным толчком к этому всему, наверное, нагрузка, болезни, — признается Роман Михайлович. — Но у нее появились отклонения в психике. Она мне звонит
Последнее место работы девушки — группа компаний «Экокомплект», занимающаяся строительством. Представитель ГК не ответила на вопросы 29.RU.
После беседы с отцом про заговор Светлана пропала на пару дней, а потом ему позвонили с ее работы и поинтересовались, не знает ли он, где его дочь. На работе она не появлялась двое суток. Роман Михайлович начал узнавать, и его сын — брат Светланы, который проживает в Турции, — сообщил ему, что ночью сестра попала в клинику Склифосовского после отравления таблетками.
— Я понимал, что это за клиника, — продолжает Роман Шубинец. — В течение недели они ее выписали — написали, что, в принципе, она здорова. Но она не долечилась, скажем так, хотя старалась показать, что у нее всё хорошо. После этого у нее появились звуки в голове — как будто на потолке, этажом выше, кто-то ходит, шумит. Это было не постоянно, периодически, но она это воспринимала за реальность. Из-за этого у нее еще сильнее усилилась подозрительность, мания преследования.
Весной 2022 года появились первые тревожные опасения близких, а уже летом Светлана начала писать большие посты на своей странице во «ВКонтакте». Роман Михайлович называет их «репортажами».
— Начались эти репортажи, по которым нормальный человек видит, что с ней что-то не то, — с сожалением говорит он.
— Она считала, что боли в голове возникают из-за каких-то недругов. Я тоже был записан в недруги, и брат, и ее старые подруги, и работодатели. Она заблокировала нас, но другие люди заходили к ней на страницу и рассказывали, что там происходит.
«Если нет решения суда, пусть едет куда хочет»
Этой осенью Светлана решила, что улетит в Азию, где уже была во время отдыха в Таиланде. По словам отца, так она надеялась отвязаться от «преследователей». О поездке она рассказала в своем профиле во «ВКонтакте». Билет был куплен на
— Было ясно, что за границей у нее ничего не пройдет, — говорит Роман Михайлович. — Я приехал в Москву и советовался с полицией, с психиатром — можно ли ее остановить? Они сказали, что законных оснований нет: Света не признана судом недееспособной и пусть даже я ее отец, но я не назначен опекуном. Но я понимал, что это билет в один конец. Мы собирались заняться ее лечением — через суд и все положенные процедуры. Самый легкий способ был — это забрать ее загранпаспорт. Это я смог сделать. Но после этого она на меня написала заявление. Мне сказали, что я не имею права к ней подходить, а ее освободили.
После неудачной попытки вылета Светлана стала переезжать из одного города России в другой. Вначале она уехала в Казань, оттуда — в Ростов, а затем — в Луганск. В своих «репортажах» она рассказала, что попытается перейти на территорию Украины, чтобы оттуда уехать в Западную Европу. Узнав об этом решении, отец решил за ней поехать.
— Но пока я ехал, она уже предприняла две попытки перехода границы. Ну вы понимаете, что значит перейти границу в зоне боевых действий: минные поля, снайперы и всё прочее. А она не боялась. Ее там ловили, но не обижали, а возвращали назад. Полиция составляла протоколы и отпускала. После Луганска она уехала в Донецк и тоже попыталась перейти. Но пока я туда приехал, ее снова поймали и продержали несколько дней в психдиспансере. Немножко покололи, успокоили.
После этого случая северянка на некоторое время остановилась в городе Счастье в Луганской области, а оттуда — в Белгород. Там ее наконец догнал отец — он написал в городском отделении полиции заявление на ее розыск.
— На следующее утро ее задержал патруль, — делится Роман Михайлович. — Я приезжаю в отдел, она меня увидела и опешила: «А ты что, еще не в тюрьме? Я же на тебя заявление написала, что ты у меня паспорт забрал. Я не хочу его видеть, не буду с ним разговаривать». Меня эти слова не ранили, я всё понимал. Но в полиции снова сказали, что я не вправе ее задерживать. С ней побеседовал психиатр и сказал, что, если нет решения суда, пусть она едет куда хочет. Меня забирают, чтобы я написал объяснение, а ее выводят на улицу, и она уезжает.
Последний «репортаж» и билет в Малайзию
После встречи со Светланой Роман Шубинец решил, что ему нужно вернуться в Архангельскую область и решить вопрос об опеке над дочерью. Но пока он ехал домой, Свету снова задержали во время попытки перехода на территорию Украины. После этого отец решил, что безопаснее для нее будет, если она прекратит эти попытки, — так у Светланы снова появилась возможность улететь за границу.
— Я ей написал: «Чего ты хочешь?» Она ответила, что ей нужны загранпаспорт и деньги, которые она потеряла при срыве прошлого перелета. А я хотя и надеялся на лучшее, уже был готов к любому исходу. Если она подорвется в Луганской области — кто ее там найдет? Поэтому я согласился вернуть загранпаспорт. Я уговорил полицию вернуть мне его, купил ей лекарства от мигрени и новый телефон, потому что она считала, что их взламывают. И нашел людей, с которым их можно передать, — объясняет Роман Михайлович.
Когда Светлана получила паспорт и деньги, она купила авиабилет на
— Видимо, она так и сделала, потому что последний репортаж был опубликован
Роман Шубинец говорит, что Светлана всё равно могла рано или поздно выйти в Сеть, а он бы потом привез ее оттуда домой. Он в это время получил заочное заключение по ее диагнозу — в Москве психиатры сделали анализ и рекомендации к лечению. Также он решил подать заявление на розыск дочери уже в Архангельской области.
Но утром 5 декабря ему прислали СМС: в ней говорилось о погибшей в Малайзии россиянке, которая ночью упала с моста. Одна русскоязычная женщина увидела этот репортаж по местному телевидению и сообщила другим. Так родственники и близкие узнали о гибели Светланы. По словам отца, тело Светланы должны были кремировать в Малайзии, а затем переслать прах в Москву. Для этого друзья девушки обратились в местное русское посольство.
Роман Михайлович считает, что, пока у Светы была цель улететь, всё было терпимо, но уже за границей она поняла, что не смогла найти спокойствия и там.
— Чтобы вы понимали, эта болезнь — я грубо назову ее «маниакальная шизофрения», так ее можно диагностировать. Если не принимать мер по лечению, тогда она прогрессирует еще быстрее, чем у наркомана, который не лечится. Финал будет известен — и он известен. Поможет только медикаментозное лечение, и чем раньше — тем лучше, — с горечью говорит Роман Михайлович.
«Очень часто пациенты говорят о том, что их кто-то преследует»
Медики подтверждают, что сильный стресс действительно может стать предвестником проблем с психикой. Родственникам и близким нужно быть внимательным к изменениям в поведении тех, кому может понадобиться помощь. Может обратиться за помощью и сам заболевший: в диспансерах и клиниках есть телефоны доверия и приемы у врачей-психиатров.
— Первое, что на себя обращает внимание, — это социальная изоляция пациента, — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Архангельской клинической психиатрической больницы Елена Осина. — Человек изолируется от окружающих, перестает контактировать со своими близкими, знакомыми. Далее — снижение работоспособности. Вроде бы человек физически здоров, но он перестает справляться с обычной, повседневной работой, быстро устает. Следующий признак — апатия, полное безразличие к людям и событиям. Можно заметить и эмоциональные нарушения: человек, обычно спокойный в своих реакциях, становится чрезмерно раздражительным, гневливым, у него появляются эмоционально неадекватные реакции. Либо он становится чрезмерно шутливым, смеется над грустными событиями. У окружающих это может вызывать недоумение.
И, конечно, нужно особенно обратить внимание, если ваш близкий рассказывает, что его кто-то похищает, управляет им или вселился в него.
— Очень часто пациенты говорят о том, что их кто-то преследует и хочет причинить вред. Характер поведения таких людей зависит от того ложного мировосприятия, которое у них развивается в этот момент. Это так называемые бредовые идеи, если говорить чисто медицинским языком. А самый первый звоночек — когда человек жалуется на ничем не вызванную бессонницу. У нас иногда нарушается сон, когда мы от чего-то устаем или переживаем. Она может быть два, три, четыре дня. Но когда бессонница длится неделю, две — это тоже говорит о каких-то проблемах с психикой, — указывает Елена Осина.
Медик дает совет — если вы замечаете на протяжении достаточно длительного времени, что с вашим родственником что-то не то — заговаривается, становится угрюмым, чрезмерно раздражительным, неадекватно реагирует на замечания и вопросы, — нужно попытаться с ним поговорить и установить контакт.
— Нужно понять, что происходит, оценить степень адекватности и опасности — как для самого пациента, так и для окружающих, — продолжает Елена Осина. — Очень важно, чтобы у вас при этом были доверительные отношения. При этом не нужно стараться его разубеждать — это всегда вызывает недоверие и сопротивление. В беседе нужно постараться убедить его обратиться за медицинской помощью. В большинстве случаев предложение обратиться к психиатру вызывает негативную реакцию, но нужно понимать, что всё это очень серьезно: если затянете с обращением, заболевание будет прогрессировать. Если близкому не удается установить контакт, то на помощь нужно призывать остальных родственников. Может быть, стоит привлечь человека, который является авторитетом для заболевшего.
В тяжелых ситуациях нужно принимать решительные действия: если родственник становится крайне неадекватным — надо вызвать скорую помощь, чтобы медики оценили состояние и решили вопрос о госпитализации. Если заболевший — уже совершеннолетний, самостоятельный человек, но его поведение стало неадекватным, можно попробовать оформить опекунство над ним. Для этого нужно признать пациента нетрудоспособным.
— Для этого родственники пациента обращаются в суд по месту жительства и в достаточно простой форме описывают в заявлении все проблемы, которые происходят с человеком, над которым хотят установить опекунство, — поясняет Елена Осина. — Самое главное для этого — социальная несостоятельность пациента, когда человек не может сам принимать адекватные решения. Суд рассматривает заявление и в ряде случаев назначает судебно-психиатрическую экспертизу. После нее выносится решение — нуждается ли пациент в признании недееспособности или нет.
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