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В Толмачево загорелся самолет АН-12 — момент тушения попал на видео

Пожар начался сегодня днем

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Инцидент произошел сегодня днем

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Под Новосибирском сегодня, 15 декабря, днем загорелся АН-12 в аэропорту Толмачево. Об этом сообщила местная газета «Аэро—Сити». Как уточнили в издании, пострадавших нет.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области объяснили, что у аэропорта есть своя служба пожаротушения. В пресс-службе Толмачево на звонки корреспондента НГС не отвечают. Мы выясняем подробности произошедшего.

На АН-12 в Новосибирской области проходят обучение. В начале года в рамках летной смены лейтенанты управляли транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных летчиков-инструкторов.

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