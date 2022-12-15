В Толмачево загорелся самолет АН-12 — момент тушения попал на видео

Под Новосибирском сегодня, 15 декабря, днем загорелся АН-12 в аэропорту Толмачево. Об этом сообщила местная газета «Аэро—Сити». Как уточнили в издании, пострадавших нет.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области объяснили, что у аэропорта есть своя служба пожаротушения. В пресс-службе Толмачево на звонки корреспондента НГС не отвечают. Мы выясняем подробности произошедшего.
На АН-12 в Новосибирской области проходят обучение. В начале года в рамках летной смены лейтенанты управляли транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных летчиков-инструкторов.