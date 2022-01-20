Военный самолет пролетел в нескольких метрах от людей над замерзшим Обским морем: объясняем, что случилось

Новосибирцы в чатах WhatsApp пересылают друг другу видео, сделанное на Обском водохранилище — на нем самолет пролетает в нескольких метрах надо льдом неподалеку от очевидцев. В пресс-службе ЦВО сообщили, что это были учебно-тренировочные полёты молодых летчиков.
Удивленный очевидец на снегоходе успел снять пролет максимально близко.
— Молодые лётчики транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) — выпускники 2021 года в ходе учебно-тренировочных полетов отработали полёты на малых высотах в Новосибирской области. В рамках лётной смены лейтенанты управляли транспортными самолётами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных лётчиков-инструкторов. Молодые лётчики выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полёты в зону и по кругу. Кроме того, молодой лётный состав отработал технику пилотирования при полетах на малых и предельно малых высотах, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ЦВО.
В учебно-тренировочных полетах молодых лётчиков транспортной авиации ЦВО было задействовано 4 транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.
В марте под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел на Обском море в районе села Ленинское и также попал на видео.