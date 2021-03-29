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Спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над сотнями рыбаков на Обском море — пугающее видео

На аэродроме и в прокуратуре начали проверку инцидента

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Самолет, который попал на видео, относится к аэродрому Мочище. Сейчас начата проверка инцидента

Самолет, который попал на видео, относится к аэродрому Мочище. Сейчас начата проверка инцидента

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В Новосибирске спортивный самолет пролетел над головами сотен рыбаков

Под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел 27 марта на Обском море в районе села Ленинский около 14:30.

— Спортивный самолет пронесся над головами рыбаков примерно в двух метрах. И видно было, что всё было сделано намеренно, видимо, чтобы напугать людей. Летел и махал крыльями, чуть ли не касаясь льда. Примерное количество рыбаков было около 300 человек. Неужели это в правилах авиации? И что было бы, если бы данный самолет рухнул на головы рыбаков, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия. — Конечно, было страшно. Я на себе это испытал. Он летел прям на меня.

Инцидент попал на видео.

Самолет, который попал на видео, относится к аэродрому Мочище. Директор учреждения Александр Осокин попросил прислать ему видео и пообещал разобраться в ситуации.

— Это, конечно, безобразие. Так делать нельзя. Сейчас будем жестко разбираться с этим, — рассказал Александр Осокин после просмотра видео и пообещал сообщить результаты проверки.

Заявлений от рыбаков об инциденте в управление МВД на транспорте не поступало. В транспортной прокуратуре объявили о начале проверке.

— Новосибирская транспортная прокуратура по вашему сигналу начала проверку законодательства о безопасности полетов, — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В середине февраля сибирские следователи рассказали, на каком этапе находится расследование аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске. Инцидент произошел 13 ноября прошлого года. Почти сразу после взлета из двигателя самолета пошел дым, и экипажу пришлось возвращаться. В итоге борт выкатился за пределы полосы.

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Обское морерыбалкасамолет
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