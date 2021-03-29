Спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над сотнями рыбаков на Обском море — пугающее видео

В Новосибирске спортивный самолет пролетел над головами сотен рыбаков
Под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел
— Спортивный самолет пронесся над головами рыбаков примерно в двух метрах. И видно было, что всё было сделано намеренно, видимо, чтобы напугать людей. Летел и махал крыльями, чуть ли не касаясь льда. Примерное количество рыбаков было около
Инцидент попал на видео.
Самолет, который попал на видео, относится к аэродрому Мочище. Директор учреждения Александр Осокин попросил прислать ему видео и пообещал разобраться в ситуации.
— Это, конечно, безобразие. Так делать нельзя. Сейчас будем жестко разбираться с этим, — рассказал Александр Осокин после просмотра видео и пообещал сообщить результаты проверки.
Заявлений от рыбаков об инциденте в управление МВД на транспорте не поступало. В транспортной прокуратуре объявили о начале проверке.
— Новосибирская транспортная прокуратура по вашему сигналу начала проверку законодательства о безопасности полетов, — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В середине февраля сибирские следователи рассказали, на каком этапе находится расследование аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске. Инцидент произошел 13 ноября прошлого года. Почти сразу после взлета из двигателя самолета пошел дым, и экипажу пришлось возвращаться. В итоге борт выкатился за пределы полосы.