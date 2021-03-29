Спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над сотнями рыбаков на Обском море — пугающее видео

Под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел 27 марта на Обском море в районе села Ленинский около 14:30.

— Спортивный самолет пронесся над головами рыбаков примерно в двух метрах. И видно было, что всё было сделано намеренно, видимо, чтобы напугать людей. Летел и махал крыльями, чуть ли не касаясь льда. Примерное количество рыбаков было около 300 человек . Неужели это в правилах авиации? И что было бы, если бы данный самолет рухнул на головы рыбаков, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия. — Конечно, было страшно. Я на себе это испытал. Он летел прям на меня.