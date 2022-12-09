Автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в остановку в Заельцовском районе — причиной стало массовое ДТП

В Новосибирске Volkswagen Polo, брендированный «Яндекс Go», врезался в остановку на перекрестке улиц Жуковского и Ереванской. Как сообщают в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел 8 декабря.
Как видно по регистратору тягача, водитель «Яндекс.Такси», пытаясь уйти от столкновения, врезался в остановку.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси», а также в ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.
В Октябрьском районе Новосибирска 4 декабря водитель Volkswagen Touareg врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.